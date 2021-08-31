Как модернизируют инфраструктуру воздушного транспорта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планомерно ведутся работы по модернизации инфраструктуры воздушного транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы осуществляется реконструкция ВПП аэропорта города Усть-Каменогорска. Проектом предусмотрено удлинение полосы на 300 м и замена светосигнального оборудования для приема современных типов воздушных судов.

За счет частных инвестиций продолжается строительство нового терминала аэропорта города Шымкента, который позволит расширить площадь терминала с 3,8 до 35 тысяч м2 и увеличить пропускную способность со 150 до 2000 пассажиров в час.

Новый терминал будет соответствовать международным стандартам качества и безопасности, что позволит обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.

Акиматом Западно-Казахстанской области с привлечением частных инвестиций ведется работа по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Уральска. Площадь терминала будет увеличена более чем в два раза, пропускная способность со 100 до 200 пассажиров в час.

Завершение строительных работ по указанным проектам планируется на конец 2021 и первое полугодие 2022 года.

В целях обеспечения транспортной доступности туристического центра озера Алаколь в этом году планируется завершение работ по реконструкции ВПП и здания аэровокзала села Урджар. Также начаты работы по реконструкции ВПП, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Ушарала.

Реализация этих проектов поспособствует улучшению наземной инфраструктуры аэропортов, повышению стандартов безопасности и обслуживания.











