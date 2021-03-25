Как мобильные приложения воруют деньги с ваших смартфонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скачав однажды игру на смартфон, можно остаться без денег и даже без самого смартфона. Как это происходит и как защититься от этого, разъясняет АО «Государственная техническая служба», передает МИА «Казинформ».

В этом обзоре мы поговорим про смартфоны, работающие на операционной системе Android. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что у пользователей операционной системы (ОС) Android существует возможность установки приложений и игр не только с официальных магазинов (Play Market, Google Play, AppGallery, Samsung Galaxy Store и других), но и из других источников, что не является безопасным и несет в себе различные угрозы. Поэтому крайне не рекомендуется скачивание и установка файлов и игр из различных неизвестных источников.

Установка из неофициальных и непроверенных источников может повлечь за собой установку различного вредоносного программного обеспечения, которое несет риски утечки ваших персональных данных, доступ к приложениям вашего интернет-банкинга, считывание SMS-сообщений, а также ваш смартфон может стать частью бот-сетей и использоваться злоумышленниками для осуществления различных кибератак, спам-рассылок, несанкционированных звонков и других.

Так как же защититься от подобного рода кибератак?

1. Отключить установки из неизвестных источников.

Для защиты от случайной установки убедитесь, что возможность установки приложений из неизвестных источников отключена. Как правило, она отключена по умолчанию, но лучше проверить.

В Android версии 4.0 и выше необходимо перейти в раздел Настройки безопасности и убедиться, что Неизвестные источники отключены.

В предыдущих версиях Android, нажмите Настройки – Настройки приложений и смотрите, стоит ли галочка на пункте Неизвестные источники.

! Важным тревожным сигналом может быть и запрос приложения на получение прав администратора. Таким образом владелец приложения получит право на удаленный доступ к вашему смартфону, что несет вышеуказанные риски.

2. Установить антивирусное приложение.

Хороший антивирус способен защитить ваш смартфон от программ-вымогателей и прочих киберугроз, которые могут быть спрятаны не только на сайтах, но и приложениях, загруженных из различных источников. Если вы случайно нажмете подозрительную ссылку, скачаете поддельное приложение или попробуете установить мошенническую надстройку, антивирусное приложение поместит вирус в карантин и предотвратит заражение смартфона.

! Антивирусная защита выпускается не только для персональных компьютеров.

3. Регулярно обновлять операционную систему.

Устанавливайте все обновления ОС Android, поскольку многие из них связаны с безопасностью. Конечно, обновления для смартфонов с ОС Android известны тем, что нередко выходят слишком долго, поэтому в вопросах своей безопасности нельзя полагаться только на них, поэтому лучше все же установить антивирус.

4. Делать резервные копии всех важных файлов, которые хранятся на вашем смартфоне.

Резервные копии можно хранить в облаке, на внешнем жестком диске или использовать сторонний сервис.

Для запуска резервного копирования необходимо провести следующие действия:

• В разделе Настройки операционной системы найдите раздел Google.

• Далее переходите в раздел Резервное копирование. Здесь вы увидите кнопку Начать копирование. Под ней представлен список данных, которые будут сохранены в ваш аккаунт. В их число входит журнал звонков, сообщения, контакты, настройки Android, фотографии и видео, а также данные приложений, которые подтверждают эту функцию.

• Нажмите на кнопку Начать копирование и дождитесь окончания процесса.

Таким образом, периодически можно делать резервную копию данных вашего смартфона.

5. Быть крайне осторожным со всплывающими окнами.

Посещая сайт или играя в онлайн-игру и получив всплывающий запрос на обновление или установку надстройки, лучшее, что вы можете сделать - закрыть всплывающее окно.

! Для защиты от различных всплывающих окон рекомендуем использовать надстройки типа AdBlock в вашем браузере.

6. Дважды подумать, прежде чем перейти по ссылке.

Фишинг – по-прежнему самый популярный способ распространения вредоносных программ и сбора персональных данных. Неумолимо растет количество случаев использования фишинговых атак, которые нацелены на смартфоны, социальные сети и мессенджеры. Не нажимайте ссылки, которые получаете в сообщении или электронном письме от неизвестного источника. Даже если источник знаком, внимательно изучите адрес отправителя и источник ссылки, прежде чем продолжить. Если что-либо вызывает сомнение, воздержитесь от каких-либо действий.

6. Использовать безопасный DNS

Безопасный DNS – это бесплатный сервис контентной фильтрации, который ограничивает доступ к вредоносным сайтам, а также ресурсам, нежелательным для просмотра. Позволяет владельцу защищать либо все домашние смартфоны, либо выбирать фильтрацию для них по отдельности через простые для понимания готовые в профиле. Если сайт внесен в базу Безопасного DNS, пользователь увидит сообщение об этом.

Этот сервис схож с услугой «Родительского контроля», но в отличие от многих других является абсолютно бесплатным. Подключить данную услугу может любой пользователь, поскольку подключение не требует особых специальных знаний в сфере IT.

Подключение сервиса для смартфонов на базе Android возможна как на определенном смартфоне, так и при помощи Wi-Fi сети.

Для настройки на смартфоне необходимо совершить следующие действия: Выберите свою точку доступа Wi-Fi из списка доступных сетей => нажмите на кнопку Настройки => выберите пункт Дополнительно => в разделе Параметры IP измените данный пункт с DHCP на Статический => введите 91.214.42.211 в качестве DNS1 => альтернативный 91.214.42.212 DNS2.

Несколько удобнее, конечно, будет провести конфигурацию сразу точки доступа Wi-Fi сети, нежели каждого смартфона. Для этого достаточно в настройках DHCP на точке доступа Wi-Fi указать 91.214.42.211 в качестве предпочитаемого DNS сервера, а также 91.214.42.212 в качестве альтернативного. Таким образом, принятые настройки DNS будут автоматически приняты для смартфонов, подключаемых к данному Wi-Fi.

Рост числа вредоносных программ, нацеленных на Android, несет в себе серьезную угрозу. Но разве не приятно знать, что у вас есть возможность, благодаря которой эта угроза никогда не станет реальностью для вашего смартфона? Нужно лишь соблюдать правила кибергигиены и устанавливать приложения из проверенных источников.