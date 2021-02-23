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    13:38, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Как многоквартирный дом получает дополнительные доходы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как многоквартирный жилой дом получает дополнительные доходы, рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На практике руководители КСК, управляющих компаний и другие лица, занимающиеся управлением многоквартирных жилых домов, получают дополнительный доход от использования и передачи отдельных частей общего имущества ограниченного пользования в аренду, что могут не знать собственники квартир, нежилого помещения», - отметил Еркебулан Дауылбаев во время онлайн-брифинга в СЦК.

    «Сегодня большинство многоквартирных жилых домов являются доходными. Поэтому важно знать собственникам квартир, нежилых помещений, а также вновь создаваемым ОСИ и ПТ, что можно зарабатывать на многоквартирном жилом доме», - добавил Е. Дауылбаев.

    Как он отметил, основными источниками дохода являются реклама, установка оборудований и аренда помещений.

    «Таким образом, жильцам необходимо обратить внимание на то, что если в лифте, на фасаде увидели рекламный щит, установленные на крыше антенны или другое оборудование – значит, ваш многоквартирный жилой дом получает дополнительные доходы», - пояснил спикер.

    По словам Еркебулана Дауылбаева, полученные дополнительные доходы должны быть направлены на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также отражены в ежемесячном отчете, предоставляемому каждому жильцу.

    «Внедрение новых форм управления позволит защитить интересы собственников квартир, нежилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме, повысить уровень качества содержания общего имущества объекта кондоминиума, что в целом обеспечит сохранность жилищного фонда», - заключил он.

    Напомним, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК внесены изменения в правила содержания общего имущества объекта кондоминиума, которыми введена новая глава «Порядок передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума».


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