19 Мая 2022 16:50

Как многодетной семье получить бесплатную путевку в летний лагерь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом выпуске «Обратная связь» заместитель председателя Комитета по защите прав детей Элина Паули ответила на вопрос подписчиков о том, как многодетной семье можно получить бесплатную путевку в летний лагерь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В первую очередь, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с инвалидностью и другие.

«Для того, чтобы получить бесплатную путевку на летний отдых детей, вам необходимо будет подать заявку на имя руководителя организации образования. В перечень лиц, которые могут получить эти бесплатные путевки, входят дети из семей, которые получают АСП, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети, попавшие в чрезвычайные ситуации, а также иные категории детей, которые определяются Попечительским советом.

Финансирование летнего оздоровительного отдыха находится в ведении местных исполнительных органов, поэтому квоты распределяются исходя из бюджета местного исполнительного органа.

«В этом году планируется функционирование 11 тысяч загородных и пришкольных лагерей, что позволит дополнительно охватить более 500 тысяч детей летним отдыхом, и эта цифра в текущем году составит 2,3 млн детей», – сообщила заместитель председателя Комитета по защите прав детей Минобразования и науки РК Элина Паули.



