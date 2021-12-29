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Как многодетная мама из Экибастуза превратила хобби в бизнес

29 Декабря 2021 03:26
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Как многодетная мама из Экибастуза превратила хобби в бизнес

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области женщина выпекала для близких и друзей торты и пирожные, а теперь открыла бизнес и свое место в торговом центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Альфия Акмалова из Экибастуза смогла превратить своё хобби в источник дохода: печь начала для своих домочадцев, пробовала, училась, проходила курсы», - рассказали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

Несколько лет назад знакомые попросили Альфию испечь торт, который вызвал на празднике фурор, отметили в УПИИР. Вскоре у кондитера появились первые заказы. Сейчас в ассортименте - медовик, Вупи пай, красный бархат, пирожные, эклеры, кейкпопсы и многое другое.

«Желающих заказать торт стало больше, я начала задумываться о расширении своего дела, нужно было приобрести оборудование и другие инструменты. И тут я узнаю про гранты от государства: нужно было обучиться основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес» и сдать нужные документы, что я и сделала», - рассказала бизнесвумен.

До ближайшего рассмотрения заявок на открытие собственного дела оставалось немного времени. Альфия быстро собрала все необходимые документы, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и, успешно защитив свой бизнес-план перед комиссией, получила от государства грант в 5 миллионов тенге на открытие своего дела. Помимо выпечки, Альфия Акмалова организует детские кондитерские курсы. Там дети учатся основам кондитерского дела, выпекают, украшают, лепят и весело проводят досуг.

«Дети обожают работать с шоколадом. Как правило, на мастер-классах мы отливаем шоколад; далее каждый ребёнок сам по своему желанию раскрашивает шоколадную скульптуру - вообще работать с детками мне очень нравится», - добавила А. Акмалова.

Недавно Альфия открыла свою точку в одном из крупных торговых домов Экибастуза. Тут представлены все виды её выпечки и горячие напитки. Сейчас предпринимательница находится в поисках собственного здания. В планах - охватить рынок не только Экибастуза, но и Павлодара.


Фото Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области


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#Бизнес   #Павлодарская область   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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