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Как Минздрав снизит потребление алкоголя и курения населением, рассказал Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил проект Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Целью госпрограммы является развитие качественного и доступного здравоохранения. Цель будет достигнута посредством решения трех задач по девяти основным направлениям. Первая задача – формирование у населения приверженности здоровому образу жизни», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.
В этой связи, по его словам, будет снижено потребление соли на 31%; курение на 13,6%; потребление алкоголя на 16%.
«Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 36%. Заболеваемость ожирением среди детей снизится на 8%», - добавил министр.
«В рамках второго направления особое внимание будет уделено качеству пищевой продукции, борьбе с инфекционными заболеваниями и снижению смертности от травм и несчастных случаев. В результате будет увеличен охват лечением лиц, страдающих ВИЧ, на 29%; снижена смертность от ДТП на 24%; будет снижена заболеваемость туберкулезом на 9%; смертность от неумышленного отравления на 10%», - отметил глава ведомства.
Е. Биртанов также сообщил, что в рамках третьего направления особое внимание будет уделено профилактике заболеваний, с акцентом на детей и подростков.
«В результате реализации запланированных мероприятий на 16% увеличится количество посещений поликлиник; на 4% снизится смертность от самоубийств подростков в возрасте от 15 до 17 лет»,- заявил глава Минздрава.
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