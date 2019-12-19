Как Минздрав снизит потребление алкоголя и курения населением, рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил проект Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью госпрограммы является развитие качественного и доступного здравоохранения. Цель будет достигнута посредством решения трех задач по девяти основным направлениям. Первая задача – формирование у населения приверженности здоровому образу жизни», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, будет снижено потребление соли на 31%; курение на 13,6%; потребление алкоголя на 16%.

«Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 36%. Заболеваемость ожирением среди детей снизится на 8%», - добавил министр.

«В рамках второго направления особое внимание будет уделено качеству пищевой продукции, борьбе с инфекционными заболеваниями и снижению смертности от травм и несчастных случаев. В результате будет увеличен охват лечением лиц, страдающих ВИЧ, на 29%; снижена смертность от ДТП на 24%; будет снижена заболеваемость туберкулезом на 9%; смертность от неумышленного отравления на 10%», - отметил глава ведомства.

Е. Биртанов также сообщил, что в рамках третьего направления особое внимание будет уделено профилактике заболеваний, с акцентом на детей и подростков.

«В результате реализации запланированных мероприятий на 16% увеличится количество посещений поликлиник; на 4% снизится смертность от самоубийств подростков в возрасте от 15 до 17 лет»,- заявил глава Минздрава.