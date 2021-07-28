Как Минздрав работает с антиваксерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как ведомство работает с антиваксерами. По его словам, главная задача - разъяснить, насколько полезна вакцинация и что будет, если мы не вакцинируемся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть разные категории граждан. Те граждане, которые вообще отрицают наличие коронавируса в мире. Есть группа людей, которая не прививается из-за личных убеждений касательно возможных влияний на здоровье. Есть различные подходы к этой группе, по-разному разъясняем. Работаем над тем, чтобы проводить конкретные разъяснения. Сейчас ведется работа с различными группами, мы сейчас определяем эти категории, с ними работают наши специалисты, чтобы разъяснять», - пояснил министр.

По его словам, ведомство не собирается делать профайлы антиваксеров.

«Наша задача – разъяснять населению. Их не так много. Это незначительное количество людей. Мы с ними работаем. Не стоит задача делить на ваксеров и антиваксеров. Наша задача – проработать с этими группами населения, разъяснить, насколько полезна вакцинация и что будет, если мы не вакцинируемся. Поэтому мы работаем с любыми людьми», - добавил Алексей Цой.



