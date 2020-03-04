Как Минздрав будет решать вопрос с запретом снюса, рассказал Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по запрету снюса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы обсуждали данный вопрос, поскольку поступило предложение депутатов о запрете некурительных табачных смесей и других продуктов, чтобы мы закрепили запрет», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Мажилиса.
Вместе с тем, по его словам, состав таких смесей нередко меняется, что по факту выводит конкретную смесь из-под запрета.
«Но в связи с тем, что составы таких продуктов очень часто меняются, выходят новые продукты на рынок, соответствующим постановлением Министерства здравоохранения будет этот список утверждаться и применяться в отношении тех или иных продуктов. Если появится новый продукт и он будет подходить под категории некурительных табачных смесей, то мы его будем включать, и, соответственно, он подпадает под запрет», - отметил министр.
«Ситуация аналогичная с наркотиками (синтетическими, прим. ред.) – перечень запрещенных препаратов определяется Правительством РК. Таким образом, это позволяет Правительству быстро принимать решения при появлении новых видов наркотиков и меры по недопущению их распространения», - заключил глава Минздрава.
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