Как Минздрав борется с повышенными ценами на лекарства в аптеках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане установлены предельные цены на лекарства. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, мы устанавливаем предельные цены на лекарства. В прошлом году Глава государства дал соответствующие поручения. В Казахстане цены на лекарства сильно разнились, если сравнивать с Россией и другими странами. В связи с этим мы вносим изменения в закон, разрабатываем правила ценообразования, ограничиваем цены. В прошлом году в первом полугодии цены на медикаменты были одинаковыми», - сказал Нурлыбек Асылбеков на встрече членов комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

«10 января 2019 года мы обновили приказ и снизили количество таких цен (завышенных - прим. ред.). Но они еще есть. Комитет создаст необходимые условия для того, чтобы цены не повышались», - добавил спикер.

Н. Асылбеков отметил, что в этом направлении ведется соответствующий мониторинг.

«В прошлом году в территориальные департаменты поступило 18 жалоб. Мы анализируем все поступившие в центр жалобы, уточняем цену и принимаем соответствующие меры. Сейчас у нас есть право принимать соответствующие меры по Административному кодексу», - заключил представитель Минздрава.