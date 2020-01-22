+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -3 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как Минздрав борется с повышенными ценами на лекарства в аптеках

22 Января 2020 13:38
Поделиться:
Как Минздрав борется с повышенными ценами на лекарства в аптеках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане установлены предельные цены на лекарства. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Каждый девятый казахстанец пользуется амбулаторным лекарственным обеспечением
Лекарства с наркотическим веществом продавали без рецептов в Семее ОСМС: 14 млрд тенге удалось сэкономить при закупе лекарств О проверке качества лекарств рассказал Елжан Биртанов

«Как вы знаете, мы устанавливаем предельные цены на лекарства. В прошлом году Глава государства дал соответствующие поручения. В Казахстане цены на лекарства сильно разнились, если сравнивать с Россией и другими странами. В связи с этим мы вносим изменения в закон, разрабатываем правила ценообразования, ограничиваем цены. В прошлом году в первом полугодии цены на медикаменты были одинаковыми», - сказал Нурлыбек Асылбеков на встрече членов комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

«10 января 2019 года мы обновили приказ и снизили количество таких цен (завышенных - прим. ред.). Но они еще есть. Комитет создаст необходимые условия для того, чтобы цены не повышались», - добавил спикер.

Н. Асылбеков отметил, что в этом направлении ведется соответствующий мониторинг.

«В прошлом году в территориальные департаменты поступило 18 жалоб. Мы анализируем все поступившие в центр жалобы, уточняем цену и принимаем соответствующие меры. Сейчас у нас есть право принимать соответствующие меры по Административному кодексу», - заключил представитель Минздрава.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Сенат, Минздрав РК, Цены и тарифы,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив