Как Минтруда намерено улучшать условия жизни для лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов озвучил направленные на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восемь концептуальных новшеств: можно сказать это наши новеллы. Во-первых, введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности. Данным пособием будет охвачено более 20 тысяч человек, которые осуществляют уход. Также будет изменен механизм оказания услуг индивидуального помощника, с учетом степени потребности на основании медико-социальных показаний», - сказал Серик Шапкенов на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» в Мажилисе.

Во-вторых, согласно международной классификации функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья, предусматривается разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности.

«В настоящее время у нас есть с 16 до 18 лет. Данная мера позволит дифференцированно установить размер пособий в зависимости от степени тяжести заболевания этих детей. При этом размер пособий, адресная помощь вводятся в связи с необходимостью адресной помощи. Размеры пособий для всех групп детей инвалидов будут увеличены с 16% до 37%. Эта норма тоже положительно отразится на размерах специального государственного пособия детям-инвалидам, проживающим в Байконуре, которые получают пенсии», - отметил спикер.

«В-третьих. Предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и в случае потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца, имеющих в семье детей с инвалидностью. Приведение данной нормы 2000 детей наравне с пособиями по инвалидности, смогут получать пособие по случаю потери кормильца. Они могут получать только один вид пособия на выбор», - добавил он.

Министр также сообщило том, что в части трудоустройства будет задействован международный опыт.

«В-четвертых. С учетом международного опыта – Япония, Германия, Франция, в качестве альтернативы исполнения квоты по трудоустройству лица с инвалидностью предлагается ввести компенсационные взносы для работодателей с 2023 года. Аккумулированные средства будут направлены на содействие занятости.

В-пятых. Обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем», - пояснил глава Минтруда.

Шестая новелла – сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять на учете до получения жилья после достижения ими совершеннолетия.

«Эта норма позволит сохранить очередь 20 тысяч детей. Дети стоят в очереди до совершеннолетия, а когда они достигают совершеннолетнего возраста, вынуждены вставать в очередь заново. Если конечно, они остаются инвалидами 1-2 групп, то есть, они не будут вставать больше в очередь, очередь будет сохранена.

В-седьмых. Еще одним основным моментом проекта закона является установление гарантированного уровня суммы социальной выплаты на случай потери дохода, в связи с уходом за ребенком, по достижению возраста одного года, в случае возобновления трудовой деятельности»,- перечислил С. Шапкенов.

Заключительная мера – продление периода ухода за ребенком индивидуальным до 18 лет. По его словам, ранее учитывался период ухода за ребенком до 16 лет.

«Норма вводится в связи с изменением возрастных групп детей с инвалидностью. Кроме того, она положительно отразится при назначении пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. В целом нормы, изложенные в проекте закона, отражают актуальные вопросы обеспечения государством базовых социальных гарантий, включая вопросы социальной поддержки инвалидов, АСП и пенсионное обеспечение. Принятие проекта закона не потребует дополнительных выделений из бюджета, затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств из бюджета на 2021-2023 годы – это 55,4 млрд тенге. Принятие данных норм является первым шагом в решении поставленных задач президентом РК в социальной сфере в этом году», - заключил глава ведомства.





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