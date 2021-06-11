Как Минтруда контролирует недопущение снижения зарплаты работников аутстаффинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как Министерство труда и социальной защиты населения РК отслеживает ситуацию по недопущению снижения заработной платы сотрудников, работающих по форме аутстаффинга, и были ли случаи нарушения данной нормы работодателями, рассказал глава ведомства Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году был принят закон, действует с 1 января текущего года. Да, нарушения были. Мы ведем мониторинг совместно с местными исполнительными органами. Было такое нарушение в Мангыстауской области. Одна компания предоставляла заемный труд другой компании. Работники написали заявление, что норма закона не исполняется. Мы проверили, убедились, сейчас работодатель и та организация, которая предоставляет персонал, ситуацию исправили. Поэтому наше Министерство будет проводить мониторинг по всем регионам совместно с акиматами. Будем максимально требовать исполнение данного закона», - ответил Серик Шапкенов.

Ранее он комментировал, как производится оплата труда при совпадении ночного времени работы с праздничным днем.

«По трудовому законодательству работодатель обязан отдельно учитывать время, то есть сверхурочную работу, ночное время, выходные и праздничные дни. По закону, когда работник попадает в эти дни, значит, ему должна выплачиваться зарплата в полуторовом размере (0,5). Но, если праздничный день совпадает с работой в ночное время, ведется учет раздельно, оплата должна производиться в двойном размере, то есть, по каждому отдельно должна добавляться по 0,5 ставке», - пояснил министр труда.