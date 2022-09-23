Как Минобороны РК будет определять военнослужащих для бесплатного обучения в вузах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как Министерство обороны будет выявлять лучших военнослужащих для бесплатного обучения в вузах без учета Единого национального тестирования? Об этом рассказала советник главы оборонного ведомства Айгуль Тулембаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Механизм определения претендентов на получение бесплатного образования основывается на оценочных показателях в процессе службы. Также будут учитываться его дисциплина и активность в общественной деятельности. Будет составлен рейтинг каждого солдата, который рассмотрят на комиссии с привлечением Комитета солдатских матерей и других общественных и неправительственных организаций», - ответила советник министра обороны РК на запрос МИА «Казинформ».

Подробное описание механизма будет опубликовано на сайте ведомства в течение месяца.

«Мы будем проводить работу со всеми вузами страны и рассчитываем, что они внесут свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи через предоставление возможности бесплатного обучения. Граждане, рекомендованные на бесплатное обучение самостоятельно выбирают ВУЗ и специальность из представленного списка, однако зачисление будет осуществляться в соответствии с его рейтингом, по аналогии распределения грантов МОН», - добавила Айгуль Тулембаева.

Ранее советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева разъяснила инициативу оборонного ведомства по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы. Спикер отметила, что военнослужащие обрадовались, услышав эту новость, в частности, 70% из них изъявили желание обучаться в вузах.

«Реализация проекта начнется со следующего года. Однако льготы на получение образования распространятся и на солдат, которые сейчас проходят службу в армии. Нас поддерживают Министерство науки и высшего образования, ректоры вузов», - отметила ранее Айгуль Тулембаева.

Поступить вчерашние солдаты смогут в течение календарного периода. Например, после увольнения в запас осенью, и в течение двух лет после окончания службы. Отдельным, лучшим военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза.