Как менялись цены на социально-значимые продукты за год в Казахстане

Такие данные приводит Бюро национальной статистики. При этом динамика цен остается неоднородной: часть товаров подорожала значительно, тогда как по отдельным позициям зафиксировано снижение стоимости.

Что дорожает быстрее всего

Среди продуктов питания наибольший рост цен за год наблюдается на мясную продукцию. Баранина подорожала на 21,6%, говядина — на 18-20% в зависимости от категории, конина — на 13,8%. Также выросли цены на кефир (15,1%), сметану (13,3%), сыр (11,1%) и яйца (11,4%).

Из овощей и базовых продуктов значительный рост показали морковь (19%), яблоки (12,7%), подсолнечное масло (12,8%) и сахар (4%).

Где цены снизились

На фоне общего роста выделяются продукты с удешевлением. Существенно подешевели огурцы (- 44,5% в годовом выражении), рис (- 4,9%), а также капуста (- 27%). Также снижение зафиксировано по луку и картофелю в зависимости от периода сравнения.

Региональная картина: где дороже корзина

В разрезе городов годовой рост цен варьируется от 3,9% до 8,7%. Наибольшее удорожание продуктовой корзины зафиксировано в Кокшетау (108,7%), Актобе (108,1%), Атырау (107,1%) и Туркестане (107,1%).

Относительно более стабильная ситуация наблюдается в Караганде (103,9%), Костанае (104,2%) и Петропавловске (104,5%).

В крупнейших городах страны индекс составил 105,2% в Астане и Алматы, что соответствует среднереспубликанской динамике.

Сравнение с 2025 годом: инфляция замедлилась

Годом ранее, в апреле 2025 года, рост цен был значительно выше — 5,3% за год, а по отдельным категориям наблюдался резкий скачок. Например, картофель тогда подорожал более чем на 70%, а лук — более чем на 40%.

В 2026 году динамика выглядит более умеренной: общий рост замедлился, однако давление сохраняется в сегменте мясной и молочной продукции.

Разрыв между городами сохраняется

Разница цен между регионами остается значительной. Например, стоимость риса варьируется от 472 тенге в Таразе до 655 тенге в Петропавловске. Говядина стоит от 3218 тенге в Атырау до более 4000 тенге в северных регионах.

Существенный разброс также наблюдается по сливочному маслу: от 4333 тенге в Караганде до более 7400 тенге в Актобе.

В целом данные, представленные Бюро Национальной статистики РК, указывают на то, что при умеренном общем росте цен сохраняется сильная региональная дифференциация и заметный разрыв по стоимости базовых продуктов между городами страны.

