Как менялись активы Нацфонда в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о состоянии золотовалютных активов и состоянии активов Национального фонда в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя динамику изменения золотовалютных активов Нацбанка, в 2020 году спикер отметила, что несмотря на весьма тяжелый год, золотовалютные активы Национального банка увеличились на $6,7 млрд или почти на четверть и составили на конец года $35,7 млрд.

«В течение года, на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках, мы наблюдали повышение цен на золото до рекордных значений. Всего за 2020 год цена на драгоценный металл выросла с $1523 до $1891 за унцию, или на 24%. В связи с этим портфель золота в составе золотовалютных активов увеличился на $4,7 млрд. Высокая доля золота в составе золотовалютных активов полностью оправдала себя, позволив восполнить и поддерживать золотовалютные активы на стабильном уровне на фоне ухудшения внешних условий. Активы в золоте обеспечивают сохранность и защиту от возможного понижения привлекательности активов в валюте», - говорит Алия Молдабекова.

Рост золотого портфеля был не единственным фактором роста золотовалютных активов. Существенное увеличение наблюдалось на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке – около $2,6 млрд. Влияние положительных факторов было частично нивелировано выплатой госдолга в объеме около $1,4 млрд, а также валютными интервенциями.

«Отдельно остановлюсь на ситуации в декабре: резервы Нацбанка выросли на $3,2 млрд. Это было связано с притоком валюты в рамках налоговых компенсаций от Карачаганакского Консорциума на $1,3 млрд и правительственного займа от Азиатского Банка Развития в объеме 0,9 млрд евро. Из-за роста цены на золото с $1772 за унцию портфель золота также вырос в декабре на $1,6 млрд», - сказала спикер.

Говоря о факторах, повлиявших на состояние активов Национального фонда в 2020 году она отметила, что по предварительным данным, активы Национального фонда на конец 2020 года составили $58,7 млрд, снизившись с начала года на $3,1 млрд. Основной причиной снижения активов стало превышение изъятий средств для выделения трансфертов в бюджет над поступлениями.

«В очередной раз в 2020 году Нацфонд выполнил свою роль «подушки безопасности». Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен на 2,07 трлн тенге до 4,77 трлн тенге. Тогда как поступления в Нацфонд за текущий год на фоне низких цен на нефть составили всего 1,4 трлн тенге», - отметила она.

В свою очередь, при этом положительная доходность по результатам управления Национальным фондом скомпенсировала большую часть нетто-изъятий.

«Несмотря на значительное падение финансовых рынков из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года, Национальным банком был продолжен переход от консервативной к сбалансированной аллокации активов Нацфонда и увеличены доли более рисковых, но в тоже время более доходных активов, таких как акции, корпоративные облигации и облигации развивающихся стран. Была продолжена работа по формированию портфеля золота. За прошедший год в НФ РК было приобретено золота на 1 млрд долларов США. В результате, доля портфеля золота в составе сберегательного портфеля фонда достигла 4,4% или 2,4 млрд долларов США», - сказала Алия Молдабекова.

В результате удалось достичь положительной доходности Нацфонда. По предварительным данным, в 2020 году инвестиционный доход по активам Национального фонда составил $4,1 млрд долларов или 7,5%.



