НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Как менялась погода столицы за годы независимости Казахстана, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Синоптики РГП «Казгидромет» проанализировали погодные изменения в столице по нескольким параметрам: температура, ветер, метели, суровость зимы.



Температура

Самый холодный месяц в северной части страны – январь. За весь период наблюдений, а это больше ста лет, средняя температура в главном городе страны равна ‑14,2 °С, ночью температура может опускаться ниже 20 °С мороза, а днем повышаться до ‑10 °С. Абсолютный минимум в столице отмечен в январе 1893 года и составляет ‑51,6 °С.

Самый жаркий месяц – июль: средняя температура составляет 20,8 °С, ночные температуры в среднем около 15,0 °С, а днем воздух прогревается до 26 °С и выше, 22‑го июля 1936 года был зарегистрирован абсолютный максимум температуры воздуха в Нур-Султане, который составил +41,6 °С.

В этом столетии (2001‑2020 гг.) самая высокая температура (+40,1 °С) наблюдалась 7‑го июля 2005 года, что ниже абсолютного максимума на 1,5 °С. Самая низкая температура (‑40,6 °С) была зафиксирована 15‑го декабря 2012 года, что на 11 градусов выше абсолютного минимума 1893 года.

Ветер

Во все сезоны года, среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилось от 3,6 до 2,8 м/с. Преобладающее направления ветра изменилась с юго-западного на южное направления.

Во все месяцы года увеличиваются число случаев со штилем. Если до 2000-х годов число случаев со штилем менялся от 35 до 51 случаев, то после увеличилось от 55 до 81 случаев в течение года. В 2020 году максимальный число случаев со штилем наблюдется в августе.

Метели

Число дней с метелью с 1980 по 2000 годы насчитывало – 27 в год, а в период с 2001 по 2020 снизилось до 14 дней в год.

Во все сезоны года сокращаются дни с неблагоприятными погодными явлениями такие как метели и пыльные бури. За период с 2001 г. по 2020 гг. число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней). Число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней.

Суровость зимы

Анализ данных показывает, что за последние 20 лет характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровому.

За период с 2001 по 2020 годы:

- среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилось от 3,6 до 2,8 м/с.

- число случаев со штилем увеличилось в два раза.

- число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней).

- число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней.

- характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровому.