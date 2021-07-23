Как менялась форма сборной Казахстана на летних Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Токио состоится церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Казахстан в этих состязаниях принимает участие с 1996 года и проявил себя уже множеством спортивных достижений, не осталась без внимания и форма наших спортсменов, в которую они облачаются на главном спортивном празднике планеты. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей обзор спортивной экипировки казахстанцев за годы независимости на летних Олимпийских играх.

Отметим, что до 1988 года казахстанские спортсмены выступали в составе сборной СССР. А на летних Олимпийских играх 1992 года несмотря на то, что наше государство объявило о своей независимости, наши атлеты вошли в объединенную сборную. В качестве сборной независимого Казахстана наша команда впервые приняла участие на летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Атланта

В интернете очень мало фотографий по Олимпийским играм в Атланте. Нам помог официальный YouTube канал Международного олимпийского комитета. На этих играх сборная Казахстана была одета в костюмы цвета нашего флага.





Женщины вышли на церемонию открытия в белых рубашках, в шляпах, обшитых синей лентой, в белой обуви и светло-синих костюмах с золотыми пуговицами. А мужчины были в шляпах, обшитых желтой лентой, в золотистых галстуках, белых рубашках и брюках, голубых костюмах и белых туфлях.

На этих играх приняли участие 94 казахстанских спортсмена в 15 видах спорта. Нашей сборной удалось тогда завоевать 11 медалей в общем зачете – три золотых, четыре серебряных, четыре бронзовых. В итоге на Олимпийских играх, где впервые выступила наша сборная, в общем зачете Казахстан занял 24 место среди 197 стран.

Сидней

Спустя четыре года, в 2000 году, на летних Олимпийских играх в Сиднее приняли участие 130 казахстанских спортсменов в 18 видах спорта.

Здесь одежда нашей сборной не сильно изменилась.





Только женщины, как и мужчины были облачены в голубые пиджаки и желто-коричневые брюки.

Мужчины были еще одеты в желто-коричневые рубашки со стоячим воротником, но в этот раз у них не было галстуков. На левой грудной части пиджаков всех спортсменов красовалось изображение флага Казахстана.

На этих состязаниях наши спортсмены добыли 7 медалей - три золотых, четыре серебряных. В общем зачете команда Казахстана заняла 22 место среди 199 государств.

Афины

В 2004 году Олимпийские игры прошли в Греции. В них от Казахстана приняли участие 119 спортсменов. Здесь также особых изменений в форме наших атлетов не было замечено. Те же шляпы, тот же костюм, те же узоры.





Вот только женщины вместо брюк были облачены в темно-синие платья. Мужчины же надели синие, желтые и серые галстуки. На грудной части костюмов в этот раз красовался герб нашего государства. В руках наших спортсменов были флажки.

Однако результаты этой Олимпиады не порадовали наших болельщиков. Наша команда рассчитывала на три золотые медали, но в итоге получила лишь одно «золото». Его завоевал в весовой категории до 69 кг наш боксер Бахтияр Артаев, ему также достался кубок Вэла Баркера.

Также в копилке нашей сборной оказалось четыре «серебра» и три «бронзы».

В итоге команда Казахстана с 8 медалями заняла 40 место среди 201 страны.

Пекин

В 2008 году Олимпиада открылась в Пекине.

На этот раз одежду для нашей сборной подготовила известный дизайнер Куралай Нуркадилова. Были внесены фундаментальные изменения в одежду наших атлетов.

Традиционный синий цвет был дополнен оранжевыми, желтыми и серыми тонами, появилось много ленточных элементов.





Женщины были одеты в оранжево-желтые шляпы и пояса, белые рубашки и пиджаки. Мужчины - в белые шляпы, рубашки и пиджаки, а также в серые брюки, на их галстуках были изображены солнце и парящий орел, как на национальном флаге РК. У всех спортсменов были ленты с надписью «KAZAKHSTAN».

В этих соревнованиях приняло участие 115 наших атлетов в 20 видах спорта. Наша команда в общем зачете заняла 29 место среди 203 стран.

В нашей копилке оказалось два «золота». Однако позже из-за допингового скандала была отменена победа нашего тяжелоатлета Ильи Ильина.

А вот серебряному призеру соревнований тяжелоатлетке Алле Важениной досталось «золото», так как ее соперница, завоевавшая золотую медаль, была также уличена в приеме допинга.

В активе нашей сборной три серебряные медали и четыре бронзовые награды. Однако после допинговых проверок «серебро» казахстанского борца Таймураза Тигиева, тяжелоатлетки Ирины Некрасовой, «бронза» тяжелоатлетки Марии Грабовецкой и борца Асета Мамбетова были отменены.

Лондон

В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне одежду для наших спортсменов опять же подготовила известный дизайнер Куралай Нуркадилова.





На этот раз традиционные шляпы были заменены на кепки. Вместо пиджаков наши спортсмены вышли в легких курточках. На этот раз не было и больших лент, как в Пекине. Мужчины были одеты в белые кепки и курточки, голубые рубашки с коротким рукавом и брюки, а также ремни и желто-синие галстуки.

Женщины были облачены в голубые платья в спортивном стиле. Обувь была выполнена в едином дизайне. На всех кепках и курточках была надпись «KAZAKHSTAN».

В этих соревнованиях наши спортсмены приняли участие в 25 видах спорта и завоевали семь золотых медалей.

Однако после допингового скандала четыре наших спортсмена были лишены медалей.

Рио-де-Жанейро

Уже на ХХХІ Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро одежду для наших спортсменов подготовила компания «КазСПО - N» и известный дизайнер Аида Кауменова.

Тогда предпочтение было отдано белым и темно-синим тонам.





Женщины были одеты в белое кимоно, темно-синие пояса и желтые платки. Воротники кимоно и карманы были украшены казахскими национальными узорами, а на груди красовалась эмблема с изображением нашего государственного герба. На этот раз спортсмены вышли без головных уборов.

На сегодня результаты игр в Рио являются самыми результативными в истории нашего отечественного спорта.

В них приняло участие 104 казахстанских спортсмена в 26 видах спорта. В копилке нашей сборной оказалось 17 медалей – три золотых, пять серебряных и девять бронзовых.

Токио

Как известно Олимпиада - 2020 из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

Национальный олимпийский комитет Казахстана представил форму команды Казахстана на Играх в Токио-2020. Спортсмены отправились на Олимпийские игры в одежде казахстанских и зарубежных производителей. Дизайнером парадной формы стала Салтанат Баймухамедова, известная своим брендом Salta. Спортивную форму для казахстанских атлетов сделала испанская компания Joma.





При подготовке формы для Токио решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. С января этого года ведущие атлеты страны участвовали в обсуждении, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.

«Для каждого атлета Олимпийские игры – это важнейшее событие в карьере, осуществленная мечта, результат упорных и долгих тренировок на протяжении многих лет. Олимпийские игры в Токио – самые долгожданные для нынешнего поколения олимпийцев. Все, что касалось Олимпийских игр в Токио, начиная с прошлого года, сопровождалось неопределённостью. Перенос Олимпиады, локдауны, отсутствие соревновательной практики, перенос или отмены квалификационных турниров. Нашей же задачей было создание для них максимально комфортных условий во всем, в том числе и в таких вопросах, как олимпийская экипировка. Поэтому право выбирать форму получила комиссия – 35 спортсменов, которые сами определяли, что им будет удобно носить в Токио», - отметили в Национальном олимпийском комитете.

Стиль, предложенный для олимпийской парадной формы, – элегантный спорт-кэжуал. Дизайнер гарантирует удобство, долговечность, актуальность коллекции, а также говорит о том, что за этой одеждой легко ухаживать и она не мнётся.

«Технология изготовления современных тканей продвинулась настолько далеко, что вещи из них приятны для кожи, гипоаллергенны и лучше выглядят. Я рада, что спортсмены выбрали мой дизайн парадной формы. На этот подход меня вдохновили сами олимпийцы. Они говорили, что хотели бы носить форму и после Олимпийских игр. Я хотела, чтобы в Токио наши спортсмены смотрелись прогрессивно и современно. Поставила цель - соединить мировые тренды и желание носить форму, как одежду в стиле «спорт-шик»,- говорит дизайнер олимпийской формы Салтанат Баймухамедова.

Парадная форма будет на атлетах во время парада открытия Олимпийских игр и других торжественных мероприятий. Концепция парадной формы отражает наш современный культурный код. Казахстан сегодня – это уникальный стиль, микс традиционного и ультрасовременного, инновации, динамичное развитие, культурная и спортивная экспансия, которую несут яркие представители нашей страны.

При выборе тканей были учтены также и климатические особенности Японии в это время года. Одежда олимпийской экипировки хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет и не вызывает аллергию. Коллекция создана как послание казахстанского олимпийского спорта всему миру. Здесь нашли отражение мировые тренды: забота о здоровье, охрана окружающей среды, осознанное потребление, и акцент на детали. Основные цвета парадной формы – синий, бирюзовый и белый. Эта палитра выбрана по рекомендации исследовательской международной компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для производителей одежды и аксессуаров.

Ранее престижный журнал Forbes опубликовал список из ТОП-8 примечательных примеров дизайна Олимпийской формы. В числе лучших униформ обозреватель журнала Стефан Рабимов указал и казахстанскую форму.

Сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио. В активе наше сборной 97 лицензий по 28 видам спорта.