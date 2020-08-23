Как медсестра стала сыроваром в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанка Анна Дутова усвоила основы предпринимательства и превратила хобби в источник дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе региональной палаты предпринимателей рассказали, что в прошлом году жительница села Новоишимское района им. Г. Мусрепова Анна Дутова прошла обучение по проекту «Бизнес бастау». Полученные знания сразу применила и открыла ИП «Перлини». Бывшая медсестра, а теперь предприниматель изготавливает крафтовые сыры из козьего молока. Особенность такого производства в том, что настоящий крафтовый сыр можно получить только вручную.

Козы в личном хозяйстве Дутовых были всегда. Сейчас на подворье 14 дойных коз. Сыр для семьи Анна варила и раньше. Идея же бизнеса-проекта возникла после обучения.

Анна получила грант в размере 252 тысяч тенге, купила доильный аппарат и сепаратор. В арендуемом здании оборудовали зал для приемки молока. Сыроварня и камеры для созревания сыров находятся в отдельном помещении. Сыроварня «Перлини» рассчитана на 250 литров молока. Здесь производят 5 видов сыров: сулугуни, чечил, моцареллу, качотту и «Новоишимский» - авторский сыр Анны Дутовой. В месяц на сыроварне изготавливают до 200 кг сыра.

«Изготовление сыров из козьего молока - процесс не только увлекательный и интересный, но и очень трудоемкий. Необходимо строгое соблюдение всех технологических требований. Сыр должен вызреть. Для этого требуется определенное время и для каждого сорта сыра оно разное. Прежде чем начать бизнес, я прошла обучение по проекту «Бастау Бизнес» и специальные мастер-классы в лучших сыроварнях Нур-Султана и Алматы», - рассказал А.Дутова.

Совсем скоро бизнес-леди получит лицензию на реализацию продукции. Сыры «Перлини» появятся на полках магазинов и супермаркетов.

В планах у Анны - расширение производства. Предприниматель уже подала заявку на получение гранта по государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» на сумму 5 млн тенге.

О том, что региону необходимо обеспечивать себя сыром и творогом неоднократно говорил аким области Кумар Аксакалов. Сейчас большая часть этой продукции – импортная.



