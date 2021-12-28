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Как малый и средний бизнес будут трансформировать в крупный, рассказали в Миннацэкономики

28 Декабря 2021 17:41
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Как малый и средний бизнес будут трансформировать в крупный, рассказали в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РК малый и средний бизнес будут трансформироваться в крупный. О том, как это будет происходить, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента политики развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Эрик Джамбулов.

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«В исполнение поручения Главы государства, данного на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан до 2030 года. В настоящее время проект Концепции находится на стадии рассмотрении в Правительстве. Концепцией сформированы принципы и подходы развития малого и среднего предпринимательства, которые направлены на обеспечение постпандемического развития через внедрение альтернативных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, на устранение основных ограничений, с которыми сталкиваются МСП, на создание равных условий для частных и государственных предприятий и на содействие развитию МСП посредством административного упрощения и совершенствования законодательства и верховенства закона», – сказал Э.Джамбулов.

По его словам, проект предусматривает ревизию и актуализацию всех инструментов развития с целью пересмотра градации их доступности, в зависимости от качественного состояния субъекта МСП. Это будет достигнуто следующим путем.

Первое – сокращение количества действующих регуляторных инструментов за счет исключения дублирования и отмены невостребованных инструментов.

Второе – направление фокуса государственного регулирования предпринимательства на укрепление и развитие предпринимательства для осуществления трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный посредством построения открытой и инклюзивной системы, поощряющей личную инициативу, экономическую активность и готовность к предпринимательскому риску.

Третье – использование цифровых решений, принимаемых на основе механизмов скоринга, при взаимодействии государства и бизнеса в вопросах предоставления инструментов государственной системы развития МСП.

Четвертое – создание условий для развития предпринимательства посредством трансформации социально-предпринимательских корпораций в региональные институты развития, а также путем развития и расширение вертикальных связей между крупными компаниями и МСП посредством обеспечения функционирования центров контрактации действующих при региональных институтах развития.

Пятое – создание современной инфраструктуры для проведения научно-прикладных исследований субъектами МСП, посредством представления стимулов для создания и развития инжиниринговых центров ведущим университетам, или отраслевым объединениям и ассоциациям.

Шестое – создание когорты независимого и конкурентоспособного малого и среднего предпринимательства, как ядра для продвижения реформ и укрепления среднего класса страны.

«Данные подходы стоят на стыке взаимных ожиданий и интересов государства и конкурентного бизнеса. В этой связи, планом действий по реализации Концепции предлагаются мероприятия, предусматривающие переход к рыночным подходам и инструментам, с приоритетом развития среднего предпринимательства. Для достижения указанных целей проектом предусматривается разработка следующих направлений мер государственной поддержки, которые придут на замену действующим программам поддержки предпринимательства.

Первое направление – «Мен кәcіпкер», где будут объединены все государственные меры и инструменты, доступные начинающим предпринимателям. Основной принцип – стимулирование начинающих предпринимателей к выходу на траекторию устойчивого роста и развития в ограниченный период времени.

Второе направление – «Бәсекеге қабілеттілік», где будут объединены все государственные меры и инструменты, доступные конкурентоспособным и быстрорастущим предприятиям», – сообщил Э.Джамбулов.

В заключение, директор департамента отметил, что реализация Концепции направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией развития РК до 2050 года, Национальным проектом развития до 2025 года и другими стратегическими документами. Принятие предлагаемого проекта Концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный, что, в свою очередь, обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику, в целом.


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#Бизнес   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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