Как малый и средний бизнес будут трансформировать в крупный, рассказали в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РК малый и средний бизнес будут трансформироваться в крупный. О том, как это будет происходить, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента политики развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Эрик Джамбулов.

«В исполнение поручения Главы государства, данного на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан до 2030 года. В настоящее время проект Концепции находится на стадии рассмотрении в Правительстве. Концепцией сформированы принципы и подходы развития малого и среднего предпринимательства, которые направлены на обеспечение постпандемического развития через внедрение альтернативных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, на устранение основных ограничений, с которыми сталкиваются МСП, на создание равных условий для частных и государственных предприятий и на содействие развитию МСП посредством административного упрощения и совершенствования законодательства и верховенства закона», – сказал Э.Джамбулов.

По его словам, проект предусматривает ревизию и актуализацию всех инструментов развития с целью пересмотра градации их доступности, в зависимости от качественного состояния субъекта МСП. Это будет достигнуто следующим путем.

Первое – сокращение количества действующих регуляторных инструментов за счет исключения дублирования и отмены невостребованных инструментов.

Второе – направление фокуса государственного регулирования предпринимательства на укрепление и развитие предпринимательства для осуществления трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный посредством построения открытой и инклюзивной системы, поощряющей личную инициативу, экономическую активность и готовность к предпринимательскому риску.

Третье – использование цифровых решений, принимаемых на основе механизмов скоринга, при взаимодействии государства и бизнеса в вопросах предоставления инструментов государственной системы развития МСП.

Четвертое – создание условий для развития предпринимательства посредством трансформации социально-предпринимательских корпораций в региональные институты развития, а также путем развития и расширение вертикальных связей между крупными компаниями и МСП посредством обеспечения функционирования центров контрактации действующих при региональных институтах развития.

Пятое – создание современной инфраструктуры для проведения научно-прикладных исследований субъектами МСП, посредством представления стимулов для создания и развития инжиниринговых центров ведущим университетам, или отраслевым объединениям и ассоциациям.

Шестое – создание когорты независимого и конкурентоспособного малого и среднего предпринимательства, как ядра для продвижения реформ и укрепления среднего класса страны.

«Данные подходы стоят на стыке взаимных ожиданий и интересов государства и конкурентного бизнеса. В этой связи, планом действий по реализации Концепции предлагаются мероприятия, предусматривающие переход к рыночным подходам и инструментам, с приоритетом развития среднего предпринимательства. Для достижения указанных целей проектом предусматривается разработка следующих направлений мер государственной поддержки, которые придут на замену действующим программам поддержки предпринимательства.

Первое направление – «Мен кәcіпкер», где будут объединены все государственные меры и инструменты, доступные начинающим предпринимателям. Основной принцип – стимулирование начинающих предпринимателей к выходу на траекторию устойчивого роста и развития в ограниченный период времени.

Второе направление – «Бәсекеге қабілеттілік», где будут объединены все государственные меры и инструменты, доступные конкурентоспособным и быстрорастущим предприятиям», – сообщил Э.Джамбулов.

В заключение, директор департамента отметил, что реализация Концепции направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией развития РК до 2050 года, Национальным проектом развития до 2025 года и другими стратегическими документами. Принятие предлагаемого проекта Концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный, что, в свою очередь, обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику, в целом.