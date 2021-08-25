Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас в стране проводится массовая вакцинация населения против коронавируса. Но есть категория людей, имеющая медицинские противопоказания к вакцинации. Как они защищены от вируса COVID-19? На этот вопрос ответила врач-терапевт городской поликлиники №14 г.Нур-Султан Майя Молдахан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Люди, испытавшие анафилактический шок, имеющие аллергию на вещества, содержащиеся в вакцине, не вакцинируются. Кроме того, временно вакцинировать нельзя, если в настоящее время человек болен или имеет хронические заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Кроме того, не прививаются дети до 18 лет, беременные и кормящие женщины.

«Что касается того, как люди, которые не подлежат вакцинации, могут защищаться, то эти люди должны вести здоровый образ жизни: употреблять витамины, повышающие иммунитет, и чаще употреблять продукты, состав которых богат витаминами. Кроме того, часто мойте руки, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физкультурой, гимнастикой. Советую не посещать места массового скопления людей, застолья», - рассказал врач.

Сегодня более 6 миллионов казахстанцев получили первый компонент вакцины против коронавируса, а более 5 млн человек – второй. Среди вакцинированных встречались те, кто заболел КВИ, но у них процесс заболевания прошел легче, чем у тех, кто не получил вакцину, отмечают специалисты. Например, максимальная температура была до 38 градусов, были только такие симптомы, как слабость, сухой кашель. Эти пациенты быстро вылечились.

Сейчас эпидемиологическая ситуация как в Нур-Султане, так и в целом по стране не очень радужная. По Казахстану более 6000 человек в день заражаются вирусом COVID-19. Самое страшное, что число погибших от этой эпидемии не уменьшается.

Поэтому врачи призывают жителей к вакцинации. На сегодняшний день только вакцина является единственным средством, способным противостоять коронавирусу.