Как Лондон и Сеул. Разрабатывается новый дизайн-код Астаны

Акимат Астаны разрабатывает проект нового «Дизайн-кода» столицы, опираясь на опыт и модели таких мировых мегаполисов, как Лондон, Берлин, Москва и Сеул, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в столичном акимате, 31 октября 2023 года решением маслихата был отменен Градостроительный регламент, который предусматривал прежний «Дизайн-код» города.

Сегодня центральный уполномоченный орган ведет работу по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе, в Строительный кодекс РК, которые обеспечат формирование стилистически единого облика города, комфортной и безопасной городской среды. Эти изменения коснутся размещения элементов благоустройства, информационных конструкций (вывесок, городской навигации), рекламных конструкций, нестационарных объектов (сезонных кафе, киосков), озеленения, освещения, фасадов, ограждений.

После завершения работы над законодательными актами, проект «Дизайн-кода» будет размещен на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Эскизы начнут готовить после выделения бюджета.

— Астана стремится к постоянному развитию и совершенствованию своего архитектурного облика. В настоящее время город активно реализует проекты по улучшению инфраструктуры, созданию комфортной городской среды и развитию экологически устойчивых районов, — сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

В ведомстве отметили, что новый архитектурный облик Астаны формируется с учетом мировых передовых практик и инноваций в городском благоустройстве.

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

— Город обращается к различным моделям и опыту разных мировых городов, включая такие мегаполисы, как Лондон, Берлин, Москва и Сеул, чтобы внедрять передовые технологии, инфраструктуру и дизайн, которые способствуют устойчивому и удобному городскому образу жизни. Астана обращается к опыту этих городов в вопросах озеленения, создания безбарьерной и инклюзивной среды, а также в создании единого облика при помощи декоративного освещения и применения стандартизированных малых архитектурных форм и уличной мебели, — говорится в ответе.

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Однако планов по возведению новых интересных инфраструктурных объектов в городе у акимата пока нет. Сегодня особое внимание уделяется строительству социальных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественных пространств.



— В Астане за последние годы было возведено много уникальных и выразительных по своей архитектуре объектов. Это и высотные жилые комплексы, и ансамбли общественных зданий. По своему каждый объект уникальный, конечно, строительство уникальных, не имеющих аналога в мире зданий и сооружений тоже важно, поскольку это работает на имидж столицы, на ее известность и авторитет. Однако не стоит забывать, что город должен проектироваться и строиться для людей, — отметили в акимате.



В ведомстве также подчеркнули, что архитектурный облик Астаны продолжает формироваться в рамках программ, направленных на превращение города в один из красивейших, комфортных, уникальных по архитектуре центров научного, культурного, образовательного и политического пространства.