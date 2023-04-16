Как ликвидируют последствия снегопада в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

16 апреля в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,2 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В ночь с 15 на 16 апреля из города вывезли на полигоны более 24 тысяч кубометров снега или 2 134 большегрузов.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли около 315 тысяч грузовиков снега, а это около 4 млн кубометров. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.































