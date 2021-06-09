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    19:49, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Как ликвидируют несанкционированные свалки в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие работы по устранению несанкционированных свалок проведут в столице, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем проводить работы по устранению несанкционированных свалок на территории города. Будем и дальше жестко пресекать подобные действия со стороны вредителей экологии, которые ради собственной выгоды и нежелания затрачивать время на вывоз твердо-бытовых отходов на специальный полигон, нарушают законодательство», - написал А. Кульгинов.

    По его словам, с начала текущего года совместно с экологической полицией были ликвидированы свыше 50 несанкционированных мест для мусора. На полигон было вывезено более 37 тыс. тонн отходов.

    «Сегодня для принятия дополнительных мер и недопущения появления несанкционированных мест для ТБО провёл встречу с районными акиматами, экологической полицией, предприятиями, которые занимаются вывозом твердо-бытовых отходов и т.д.
    Первое. Для улучшения экологии и санитарно-эпидемиологической обстановки уже в текущем году запустим работу площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда».
    На площадке предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать такие строительные отходы, как кирпич, асфальт, бетонные отходы и т.д. Это позволит часть сырья использовать повторно, к тому же, упростит процесс утилизации отходов. Кроме того, к примеру, 50% строительного мусора можно будет перерабатывать в щебень, 10-15% - в арматуру и т.д.
    Второе. Продолжим работы по модернизации мусороперерабатывающего завода. Это позволит практически в 2 раза увеличить мощность предприятия – с 250 тыс. тонн в год до более 450 тыс. в год. Тип сортировки отходов переведем с ручного на полуавтоматический. Сам полигон состоит из двух ячеек.
    Третье. Поручил усилить работу оперативной группы по проведению рейдов и мониторинга строительных объектов на факты нарушения вывоза строймусора на незаконные места. Так как основными нарушителями являются именно стройорганизации.
    Четвертое. Стройкомпаниям, которые не заключили договоры с компаниями на вывоз мусора на специальные для этого отведенные места, необходимо заключить. В случае злостных нарушений будем останавливать работу на строительных объектах, вплоть до приостановления лицензии.
    Пятое. Нарушителей также выявляем через iKomek 109 – систему видеонаблюдения.

    Так, только с 20 апреля по 31 мая через камеры зафиксировано 24 факта нарушения. Водители привлечены к ответственности. По данному направлению будем увеличивать количество камер.

    Шестое. Для отдельного сбора твердых бытовых отходов по городу установлены специальные контейнеры. Уровень переработки ТБО достиг показателя в 75%. Данные показатели необходимо увеличивать планомерно. Также по городу установлено более 530 спецконтейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп», - заключил аким столицы.


    Теги:
    Астана Экология Акимат Общество
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