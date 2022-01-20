Как лицам с инвалидностью оказывалась поддержка в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, как лицам с инвалидностью оказывалась поддержка, в частности как они были обеспечены услугами реабилитации в период действия режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с введением режима ЧП в Казахстане автоматически была продлена выплата государственных пособий по инвалидности для граждан, у которых наступил срок переосвидетельствования инвалидности в период с 5 декабря 2021 года по 19 января 2022 года. Данная мера охватывает 11 411 лиц с инвалидностью. Также выплаты продлили 3 089 лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами I группы», - отметила руководитель управления Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Анель Шенеева.

По словам спикера, в Казахстане имеется 373 получателя пособий, осуществляющих уход за детьми-инвалидами до 18 лет, которые достигли совершеннолетия в период с 5 декабря 2021 года по 19 января текущего года. В данном случае выплата пособий также будет продлена по 19 января 2022 года включительно.

Инвалид 1 группы Нурлан Сыздыков отметил, что пособия выдавались вовремя в период действия режима чрезвычайного положения.

«Нет нареканий касательно поступления выплат. Все пособия получали регулярно. К тому же, стоит отметить, что с появлением Портала социальных услуг, упрощается жизнь людей с ограниченными возможностями. Услуги можно получить, не выходя из дома. То есть, через интернет заказываем необходимое оборудование. Я получаю все положенные мне услуги. К тому же, все доступно и открыто на сайте», - сказал спикер.

Нурлан Сыздыков также выразил пожелание, чтобы в Портал социальных услуг была включена услуга инватакси, потому что лицам с ограниченными возможностями такси становятся недоступными, а передвигаться на общественном транспорте сложно.

Своим мнением об оказании поддержки лицам с ограниченными возможностями поделилась инвалид 2 группы Галия Смаилова.

«Документы сдала, сразу же оформили все пособия. Выплаты получила вовремя. Пользуюсь Порталом социальных услуг. Отправляют на санаторно-курортное лечение. Бывает, что некоторые санатории по климату не подходят мне. Поэтому в этом году попросила отправить меня в санатории Кокшетау, потому что в этих краях климат наиболее благоприятен для меня. Уже 14 лет принимаю гормональные таблетки. Однако по моему заболеванию говорят, что в рамках соцобеспечения эти таблетки не выдают. Тем не менее, дорогостоящий препарат получаю», - пояснила Галия Смаилова.

В ведомстве отметили, что в период действия чрезвычайного положения в январе 2022 года Портал социальных услуг работал без сбоев и был доступен для поставщиков услуг и лиц с инвалидностью, что позволило своевременно обрабатывать на Портале заявки лиц с инвалидностью по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами. Для оперативного решения вопросов пользователей и в связи со значительным количеством пользователей Портала создан контакт-центр в АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Контакт-центр принимает обращения по номеру Единого контакт-центра 1414 (дополнительный номер 5). Звонки от населения принимаются бесплатно.

Портал социальных услуг позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбрать себе технические средства реабилитации (55 видов), а также услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение, получение гарантированного социального пакета. Портал позволил выявить реальную потребность в технических средствах реабилитации и создать добросовестную конкуренцию среди поставщиков услуг для лиц с инвалидностью.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. Срок доставки ТСР до лица с инвалидностью сократился с 8 месяцев до 1 месяца. Исключена дифференциация цен в регионах – на каждый вид ТСР предусмотрена единая цена, гарантированная государством.

Впервые санатории республики получили возможность оказывать услуги напрямую лицам с инвалидностью, без взаимодействия с государственными органами. С начала 2021 года количество зарегистрированных на Портале санаториев выросло в 3 раза, с 20 до 67.

На сегодняшний день на Портале зарегистрировано более 424 тысяч лиц с инвалидностью, 792 медико-социальных учреждения, оказывающих специальные социальные услуги, 164 поставщика ТСР, более 15 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 специалиста жестового языка, 67 объектов санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.