Как лечиться от КВИ: рекомендации врачей при симптомах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с появлением штамма «Омикрон» увеличилось количество пациентов, которые получают лечение на амбулаторном уровне. Тем самым вырос уровень обращений в поликлиники по вопросам коронавируса, вызовов мобильных бригад, посещений фильтр-кабинетов и др. В управлении общественного здравоохранения дали пару рекомендаций жителям города, как лечиться при появлении симптомов COVID-19.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

«При признаках ОРВИ или коронавируса, который протекает как обычная простуда, очень важно обильное питье. Всем известный обычный чай с лимоном и медом, бульоны хорошо помогают восстановиться. Тяжело избавиться от болезни, если не проветривать комнату не менее 3-х раз в день на 2-3 минуты. При выраженном першении и болях в горле рекомендуем полоскание растворами, поможет еще орошение спреями. Можно также использовать рассасывающие таблетки, но все это должно применяться строго по инструкции», - отмечают специалисты.

Согласно рекомендациям горздрава столицы прием лекарственных препаратов должен также следовать инструкции по применению и по назначению врача.

«При таких симптомах можно применять «Ибупрофен» по 200-400 мг три раза после еды в течение 5 дней. Если у вас отмечается повышенная температура тела более 38 градусов, то 0,5 г таблетки «Парацетамола» поможет вам ее сбить. Но употреблять не более 3 таблеток в сутки», - проинструктировали врачи.

В ведомстве особо отметили, что при повышении температуры более 38 градусов, трех суток выраженного кашля, затруднённом дыхании, отдышке в состоянии покоя или при минимальной физнагрузке – срочно обратиться за медицинской помощью.

Сегодня по городу амбулаторных пациентов с КВИ составляет свыше 47 тысяч. Из них дети – более 3 тысяч, беременные около 1 000.

Напоследок, специалисты упомянули, чтобы избежать тяжелого течения заболевания необходимо получиться прививку против КВИ и защитить свой иммунитет на ранней стадии заражения.