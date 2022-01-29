Как лечить омикрон в домашних условиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли лечить омикрон в домашних условиях? На этот вопрос корреспонденту МИА «Казинформ» ответила заведующая отделением ВОП городской поликлиники №11 города Алматы Назым Кушикбаева.

По словам врача, для омикрона может быть более характерна выраженная головная боль, выражены катаральные симптомы, чего не было при предыдущих штаммах.

«Катаральные симптомы - это насморк, першение в горле, также характерен бронхиолит. Почему лечить омикрон лучше дома? Все-таки мы уже встречаемся с этим вирусом практически два года. Это не совсем новый вид, поэтому все-таки большая часть людей его переносит в более или менее локализованной форме.

Если есть критерии тяжести - низкая сатурация, фоновые заболевания, если длительно высокая температура, то тогда нужно лечь в стационаре», - рассказала Назым Кушикбаева.

По ее словам, в домашних условиях можно начинать лечить любой штамм, а госпитализации подлежат люди с тяжелыми формами, с наличием осложнений или при наличии тяжелого фона.

«Поэтому, когда заболевание начинается, то здесь тактика лечения идет такая, как и при гриппе: обильное питье, потому что этим проводится дезинтоксикационная терапия, идут нестероидные противовоспалительные препараты, которые выполняют несколько функций. Они снижают температуру и идут как болеутоляющие. Потому что головная боль, мышечные боли они очень часто в начале заболевания встречаются. Если идут препараты по хроническим заболеваниям, их обязательно надо будет продолжать принимать... Когда вся эта ситуация с пандемией начиналась, приезжали мобильные группы и измеряли сатурацию. Сейчас этот пульсоксиметр как градусник, надо иметь каждой семье и мониторить по нему содержание кислорода в крови, так как пониженный показатель сатурации тоже один из критериев тяжелого течения», - пояснила врач.

Она также отметила, что чаще при омикроне температура держится 2-3 дня.

«Это допустимый вариант течения. А показателем тяжести будет, если долго держится высокая температура. Температура будет подниматься, опускаться, но если максимально такая температура за сутки идет за 39 градусов и держится пять дней и более - это показатель тяжести. Это может быть начальным клиническим проявлением цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы). Это требует дообследования. В таком случае должна быть госпитализация.

Если же вы чувствуете недомогание и чувство нехватки воздуха, то, конечно, следует вызвать врача мобильной бригады на дом для коррекции лечения и по тяжести заболевания госпитализировать», - объяснила Назым Кушикбаева.

По словам врача, ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без консультации врача и заниматься самолечением. А при бессимптомных формах следует оставаться дома и соблюдать домашний карантин, не подвергая опасности свою и жизнь близких людей.