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Как лечат онкобольных в Казахстане в условиях пандемии

15 Июня 2020 18:11
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Как лечат онкобольных в Казахстане в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Казахского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова рассказала о работе онкодиспансеров во время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 18 марта, как объявили ЧП, все онкодиспансеры работали в прежнем режиме. Принимали на госпитализацию. Гормонотерапия проводилась с доставкой на дом. Пациентов, кому нужна была операция, мы оперировали. Ни один онкодиспансер не закрывался. В Караганде был один случай смерти пациента. В Караганде закрывался частично. Остальные полностью работали, мы работаем в прежнем режиме», - сказала Диляра Кайдарова во время онлайн-брифинга.

По ее словам, госпитализируются все больные, которые поступают с отрицательным результатом ПЦР-анализа на Covid.

«Сейчас уже все пациенты приходят с отрицательным ПЦР, госпитализируем. У нас были случаи, когда пациентов привозили с ПЦР-положительным (результатом - ред.), мы их госпитализировали в провизор. За всеми пациентами следим. За весь период один пациент из Темиртау скончался. Остальные - всего восемь пациентов пока заразились. С учетом того, что онкопациенты более чувствительны, у них протекает Covid более серьезно, м ы хотели бы призвать всех ограничить общение, самоизолироваться и себя беречь», - отметила врач.

«Сейчас во всех онкодиспансерах мы отработали одинаковые рекомендации для стационарных и амбулаторных больных. Ограничили сейчас амбулаторную помощь. Если раньше пациенты могли пройти (амбулаторно - ред.) лучевую терапию, ходить туда-сюда, то сейчас всех госпитализируем в стационар. Каждые семь дней проверяем на Covid каждого пациента», - добавила она.



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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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Азамат Сыздыкбаев

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