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Как курсируют сегодня пригородные маршруты в Нур-Султане
19 Января 2020 10:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как работают сегодня пригородные автобусные маршруты, сообщает AstanaLRT на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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Временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов: №№ 313, 314, 316, 318.
Остальные все пригородные маршруты курсируют на линии: №№ 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 319, 320, 321, 322.
№ 306 маршрут едет до Керемета и разворачивается.
№ 309 маршрут не заезжает в п. Кошкарбаева.
№ 315 маршрут не заезжает в п. Ижевск и п.Акбулак.
№ 318 маршрут не заезжает в п. Шубар.
Как сообщалось ранее, в субботу ряд пригородных маршрутов не могли выйти на линию из-за сложных погодных условий.
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