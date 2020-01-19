Как курсируют сегодня пригородные маршруты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как работают сегодня пригородные автобусные маршруты, сообщает AstanaLRT на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов: №№ 313, 314, 316, 318.

Остальные все пригородные маршруты курсируют на линии: №№ 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 319, 320, 321, 322.

№ 306 маршрут едет до Керемета и разворачивается.

№ 309 маршрут не заезжает в п. Кошкарбаева.

№ 315 маршрут не заезжает в п. Ижевск и п.Акбулак.

№ 318 маршрут не заезжает в п. Шубар.

Как сообщалось ранее, в субботу ряд пригородных маршрутов не могли выйти на линию из-за сложных погодных условий.