НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» рассказали, как купить жилье без ипотеки с помощью единовременных пенсионных выплат. Об этом передает МИА «Казинформ»

«Если вы купили квартиру с помощью ЕПВ + собственные наличные средства, то при загрузке подтверждающих документов (в формате PDF) на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz загрузите расписку ​​о получении продавцом части стоимости квартиры наличными;

если оставшуюся часть вы перевели на банковский счет продавца, то приложите квитанцию ​​о переводе для подтверждения произведённых операций;