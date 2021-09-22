Как креативные индустрии влияют на экономику Алматы
Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, Кайсар Сарыбаев подчеркнул, что ценность креативных индустрий для экономики очевидна.
«Творчество и рынок. По этому пути идут Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Берлин, Барселона, Москва. Креативная экономика открывает значительные возможности для малого предпринимательства и занятости. Она более гибкая, проектная, мобильная, требующая индивидуального мастерства», - считает руководитель ведомства.
Как отметил К. Сарыбаев, доля креативных индустрий в ВВП Казахстана приходится на город Алматы – более 50% от всех занятых. Он добавил, что Глава государства подчеркнул значимость креативной экономики в стране и поддержал город Алматы в развитии данной сферы.
«Креативные профессионалы востребованы не только в креативных индустриях. От их производительности зависит конкурентоспособность многих традиционных отраслей. Считаю, что Алматы в ближайшее время станет центром новых индустрий и инноваций, «экономики знаний», потому что местные исполнительные органы заинтересованы в выстраивании системных взаимоотношений с представителями креативного бизнес-сообщества», - продолжил К. Сарыбаев.