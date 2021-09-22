Как креативные индустрии влияют на экономику Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы финансово поддерживают креативных предпринимателей. Почему об этой сфере необходимо говорить, как о новом надежном источнике экономического роста, рассказал руководитель управления креативных индустрий Алматы Кайсар Сарыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, Кайсар Сарыбаев подчеркнул, что ценность креативных индустрий для экономики очевидна.

«Творчество и рынок. По этому пути идут Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Берлин, Барселона, Москва. Креативная экономика открывает значительные возможности для малого предпринимательства и занятости. Она более гибкая, проектная, мобильная, требующая индивидуального мастерства», - считает руководитель ведомства.

Как отметил К. Сарыбаев, доля креативных индустрий в ВВП Казахстана приходится на город Алматы – более 50% от всех занятых. Он добавил, что Глава государства подчеркнул значимость креативной экономики в стране и поддержал город Алматы в развитии данной сферы.

«Креативные профессионалы востребованы не только в креативных индустриях. От их производительности зависит конкурентоспособность многих традиционных отраслей. Считаю, что Алматы в ближайшее время станет центром новых индустрий и инноваций, «экономики знаний», потому что местные исполнительные органы заинтересованы в выстраивании системных взаимоотношений с представителями креативного бизнес-сообщества», - продолжил К. Сарыбаев.