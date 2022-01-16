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Как костанайские школьники вакцинируются от КВИ в пунктах при учебных заведениях

16 Января 2022 13:13
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Как костанайские школьники вакцинируются от КВИ в пунктах при учебных заведениях

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пункты вакцинации функционируют при трёх школах. О том, как проходит процесс, рассказали в пресс-службе областного управления образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В свою школу ученица 7 класса гимназии имени М. Горького Алина Блохина идет не за знаниями. В открывшемся в школе пункте вакцинации она идет получать второй компонент вакцины Pfizer. Решение принимала вместе с родителями. Мама, как и положено, сопровождает дочку, подписывает и отдает информированное согласие медицинскому работнику.

Пункт вакцинации в школе начал работать недавно, 6 января. Выездная бригада из поликлиники № 2 приезжает по мере сбора заявок, ведь один флакон вакцины рассчитан на 6 подростков от 12 до 18 лет. Поэтому заявки подаются по телефону заранее, в точно согласованное время.

Алина рассказывает, что первый компонент получила в поликлинике, но за вторым решила обратиться уже в пункт вакцинации при своей школе.

«Несколько дней назад я узнала, что теперь можно получить вакцину в нашей школе. Это удобно мне и маме. После первой прививки у меня немного болела рука, нам три дня звонили врачи, спрашивали, как я себя чувствую», - рассказывает школьница.

Дина Блохина, мама Алины, поддерживает решение дочери и рада свежим новостям.

«Сегодня узнала, что ревакцинацию людей старше 60 лет можно пройти вакциной Pfizer, расскажу об этом своему папе, у него скоро срок ревакцинации», - говорит женщина.

Врач-эпидемиолог Инна Анатольевна Соколова отмечает, что за последние дни эпидемиологическая обстановка в области резко ухудшилась, количество заболевших выросло до 97 случаев в сутки. Во всем мире идет рост заболеваемости. В это непростое время, по словам медика, вакцинация - простой и надежный способ защиты.

Заместитель директора гимназии Мария Владимировна Годова поясняет, что уже 33 гимназиста получили вакцину, количество заявок растет.

«Все наши ученики и их родители знают, что вакцинация детей – дело личное и добровольное. Все больше старшеклассников делают осознанный выбор, ведь вакцина Pfizer признана во всем мире. Самая большая трудность - согласовать время, когда работающие родители детей могут прийти в пункт вакцинации вместе с ними», - говорит С. Годова.

Всего же в Костанайской области на сегодняшний день уже прошли вакцинацию свыше 4800 подростков от 12 до 18 лет. Пункты вакцинации для детей и подростков открыты в гимназии имени М. Горького, школе-лицее № 1 и ОШ № 27.


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#Костанайская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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