Как костанайские бизнесмены мотивируют сотрудников прививаться против КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках прививочной кампании против COVID-19 костанайские бизнесмены мотивируют своих сотрудников не только отгулами и премиями, но и путевками в санаторий, бытовой техникой и даже сеном, что сейчас весьма актуально, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Кормами премируют вакцинированных сотрудников ТОО «Куйбышевское-Агро» в Узункольском районе. При нынешнем дефиците 3 тонны сена – настоящее богатство. Для сельчан, пожалуй, одна из весовых мотиваций.

«Все мы видим, какая ситуация сложилась. Вернуться к привычной жизни нам поможет только вакцинация, поэтому мы и запустили такую акцию на нашем предприятии. На сегодняшний день уже вакцинировались 45 сотрудников из 65. Когда речь идет о здоровье, нужно действовать», — считает директор ТОО «Куйбышевское-Агро» Салим Куанышбаев.

В лисаковском филиале ТОО «Оркен» трудятся 685 человек, а прививку уже получили 93% сотрудников. Секрет прост — своевременная разъяснительная работа и приятные бонусы.

«На нашем предприятии вакцинированные сотрудники получают материальное поощрение —10 тысяч тенге. Также в день получения прививки мы предоставляем всем отгул. Вакцинация необходима не только сотрудникам, но и всему предприятию в целом, так как рост числа заболевших и сама пандемия отрицательно влияют на производственный процесс. Мы призываем и другие компании поощрять своих работников, чтобы быстрее вакцинировать большую часть населения и выработать коллективный иммунитет», — говорит инженер ТОО «Оркен» Марк Муромцев.

Сотрудники ТОО «Therma Park» также вакцинировались полным составом. Однако на этом руководство уникального банно-оздоровительного комплекса не остановилось и сейчас активно мотивирует клиентов. Среди вакцинированных горожан уже провели розыгрыш 70 абонементов в термопарк. Еще 80 планируют разыграть 24 августа.

«И таких примеров социальной ответственности бизнеса в нашем регионе много. В ТОО «СарыАркаАвтопром» вакцинированные сотрудники имеют возможность получить путевку в санаторий «Сосновый Бор». В ТОО «БК-Строй» привитым работникам дают денежные премии. В ТОО «Милх» на днях планируется розыгрыш бытовой техники. Также почти на всех крупных предприятиях области привитым сотрудникам предоставляется дополнительный выходной день. В результате, с каждым днем число вакцинированных костанайцев неуклонно растет», — говорит директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работники предприятий активно вакцинируются в Костанайской области.