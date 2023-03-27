Как костанайская полиция переходит на сервисную модель работы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Как происходит постепенная трансформация полиции на сервисную модель работы в Костанайской области, рассказал в ходе брифинга первый заместитель начальника полиции Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А. Милюка, в работе по трансформации определены три основных вектора. Первый из них - шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции. Это, по данным полиции, включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов, мобильных постов, их материально-техническое оснащение, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий.

«С местными исполнительными органами прорабатываются вопросы строительства участковых пунктов, в том числе в строящихся жилых комплексах. С 2021 в области были открыты 5 сельских участковых пунктов полиции в районах Костанайской области. В городах Тобыл, Житикара и Рудном введены в эксплуатацию модульные посты полиции. Приобретено 70 единиц автотранспорта и 105 единиц компьютерной техники. Решается вопрос открытия новых участковых пунктов полиции в микрорайонах областного центра «Кунай» и «Аэропорт», - сообщил он.

Также ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в местах, где это необходимо. Так, функционирует мобильное приложение «102», позволяющее сотрудникам полиции в онлайн формате посредством видеозвонка оперативно реагировать на обращения граждан. С его помощью в полицию уже обратилось более 180 граждан.

Второй вектор работы - это оптимальные и эффективные рабочие процессы, которые устраняют излишние бумаги и нерациональное распределение сил и средств полиции. В регионе активно внедряются цифровые технологии.

«К примеру, на вооружении костанайских полицейских появилась цифровая программа «Коргау», позволяющая посредством видеокамер выявлять опасного водителя в транспортном потоке. Кроме того, уже в этом году на перекрестках областного центра будут установлены 60 комплексов «Сергек» и 1000 камер общего видеонаблюдения. Прорабатывается вопросы по оптимизации процесса рассмотрения административных дел в судах, вводятся так называемые «онлайн-суды», - добавил А. Милюк.

В ведомстве уверены, что дебюрократизация и оптимальное распределение обязанностей позволит участковому больше находиться на своём участке и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь на работе с населением.

«Третий вектор - это непрерывное образование сотрудников, повышение профессионализма и коммуникационных навыков. Для этого департаментом полиции была разработана Концепция формирования образцовой полицейской культуры в Костанайской области на 2023-2026 годы»,- говорит А. Милюк.

Оказать свою помощь в реализации этих задач, между тем, уже изъявили желание высшие и средне-специальные учебные заведения. Они готовы предоставить свои кафедры и специалистов для обучения личного состава механизмам и приемам коммуникации с гражданами.

«Реализация этих направлений уже дает результат. К примеру, в административных зданиях органов полиции и приемных для граждан размещены QR-коды, пройдя по которым граждане могут дать оценку предоставляемым услугам и действиям сотрудников полиции, внести свои предложения и замечания. За более чем месяц работы мы получили обратную связь от 80 жителей области. Регулярно проводится срез этих данных, на основе которого мы видим, что и где нам нужно менять в своей деятельности»,- отметил первый заместитель начальника департамента полиции.

Также в области начата проверка сотрудников полиции на добропорядочность с помощью механизма «integrity chek».

В целом, хотел бы отметить, что в настоящее время Министерством внутренних дел разрабатывается национальная стратегия перехода на казахстанскую сервисную модель работы полиции. В ее разработке могут поучаствовать все. Для этого на сайте МВД создана специальная страница, где каждый желающий может внести свой вклад в создание благоприятных и безопасных условий проживания»,- подытожил А. Милюк.