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Как костанайцев обманывают киберпреступники

17 Ноября 2021 13:38
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Как костанайцев обманывают киберпреступники

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Какие нарушения выявили полицейские за семь дней оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» рассказали в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Операция «Hi-tech» проводилась на территории Костанайской области в период с 8 по 14 ноября 2021 года. Основными задачами ОПМ стало раскрытие ранее совершенных преступлений, а также выявление правонарушений в сфере информационных технологий.

«За семь дней сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыто 38 ранее совершенных преступлений. Зарегистрировано 4 преступления, из них 2 факта интернет мошенничества, 1 факт сбыта специальных технических средств и 1 факт неправомерного доступа к информации»,- рассказал оперативный сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью Канат Утегенов.

В ходе проведенных мероприятий был выявлен факт незаконного сбыта специальных технических средств негласного получения информации.

«Житель города Костаная, через объявление на сайте OLX.kz продавал микронаушники. В настоящее время микронаушники изъяты и отправлены на экспертизу, - добавил он . — В городе Рудном установлена женщина, которая скопировала личные фотографии незнакомой девушки в телеграмм канале и впоследствии использовала их на сайте знакомств».

В период ОПМ задержан также 35-летний житель Аулиекольского района, который путем обмана и злоупотребления доверием, оформлял онлайн-кредиты в микрокредитных организациях от 500-800 тысяч тенге.

От рук мошенника пострадало 7 человек, общий ущерб составил около 4 млн тенге. По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество».

«Другой житель района Б.Майлина выставил объявление на сайте OLX.kz о продаже профлистов. После получения предоплаты, заблокировал номер покупателя и обещанный товар так и не доставил. Материальный ущерб составил более 40 000 тенге»,- озвучил один из видов киберпреступлений К. Утегенов.

18-летний житель Федоровского района выставил объявление на сайте OLX.kz о продаже скутера и при получении им денежных средств в сумме 155 тысяч тенге заблокировал покупателя и товар не предоставил.

Во время проведения ОПМ отделом по борьбе с киберпреступностью ДП области совместно с местной полицейской службой размещено более тысячи плакатов по предупреждению интернет-мошенничеств в наиболее посещаемых местах.

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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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