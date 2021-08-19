Как «космического принца» встретили Димаша Кудайбергена в аэропорту Сочи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел в Международный аэропорт Сочи (Адлер). Фанаты встретили его под звуки необычной «космической» музыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поклонники называют Димаша «космическим Принцем». Поэтому и встретили его сегодня в аэропорту под звуки «космической музыки» и с букетами цветов. Димаш Кудайберген сердечно поблагодарил фанатов за встречу.

Поклонники певца не скрывали свою радость и переполнявшие их эмоции.

«Передаем привет всем dears. У нас получилась музыкальная встреча на космических барабанах, колокольчики малиновый звон распространяли. Димашу понравилось очень. Он даже поинтересовался, какие у нас музыкальные инструменты. С началом «Новой волны»», - пишут фанаты Димаша Кудайбергена.





С 19 по 25 августа в Сочи состоится ежегодный международный конкурс «Новая волна».

Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит в качестве члена жюри, а также представит публике сюприз, «кое-что абсолютно новое», как отметил сам артист.

Фото: dimashnews.com