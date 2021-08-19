+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как «космического принца» встретили Димаша Кудайбергена в аэропорту Сочи

19 Августа 2021 15:10
Поделиться:
Как «космического принца» встретили Димаша Кудайбергена в аэропорту Сочи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел в Международный аэропорт Сочи (Адлер). Фанаты встретили его под звуки необычной «космической» музыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алматинка пожаловалась на ремонт двора известному рэперу: как отреагировал акимат
Димаш Кудайберген прилетел в Актобе на конкурс Baqytty Bala

Поклонники называют Димаша «космическим Принцем». Поэтому и встретили его сегодня в аэропорту под звуки «космической музыки» и с букетами цветов. Димаш Кудайберген сердечно поблагодарил фанатов за встречу.

Поклонники певца не скрывали свою радость и переполнявшие их эмоции.

«Передаем привет всем dears. У нас получилась музыкальная встреча на космических барабанах, колокольчики малиновый звон распространяли. Димашу понравилось очень. Он даже поинтересовался, какие у нас музыкальные инструменты. С началом «Новой волны»», - пишут фанаты Димаша Кудайбергена.


С 19 по 25 августа в Сочи состоится ежегодный международный конкурс «Новая волна».

Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит в качестве члена жюри, а также представит публике сюприз, «кое-что абсолютно новое», как отметил сам артист.


Фото: dimashnews.com
Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Димаш Кудайберген  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Алматинка пожаловалась на ремонт двора известному рэперу: как отреагировал акимат
Димаш Кудайберген прилетел в Актобе на конкурс Baqytty Bala
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
4 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
5 Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
6 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Читайте также
Ремонт карагандинского Дворца культуры горняков завершится в конце августа
Руководитель управления культуры по Кызылординской области подозревается в получении взятки
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив