Как конвертировать баллы международных сертификатов для поступления в магистратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году для поступления в магистратуру введена шкала перевода баллов международных сертификатов в баллы комплексного тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Шкала опубликована на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

При наличии международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, поступающий в магистратуру по желанию освобождается от блока иностранного языка на КТ. Обладатели сертификатов IELTS Academic; TOEFL IBT (английский язык); DSH, TestDaF-Prufung (немецкий язык); TFI, DELF, DALF, TCF (французский язык) могут конвертировать свои баллы в соответствии со шкалой перевода баллов. Для этого тестируемому необходимо при регистрации на КТ отметить наличие и балл сертификата, а также представить его в приемную комиссию вуза для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.

При наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GRE поступающие в магистратуру на «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и управление» по желанию освобождаются от блока иностранного языка и теста на определение готовности к обучению КТ в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения; от теста на определение готовности к обучению КТ в профильную магистратуру с казахским, русским или английским языком обучения.

При регистрации на КТ необходимо отметить данные сертификата GRE и загрузить его. Конвертация согласно шкале осуществляется после подачи заявления для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.

При наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GMAT поступающие в магистратуру на «Бизнес и управление» по желанию освобождаются от сдачи КТ. Обладателям GMAT необходимо сдать сертификат в приемную комиссию вуза для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.