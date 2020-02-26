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Как контролируют водителей грузовых машин на границе с Китаем

26 Февраля 2020 14:58
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Как контролируют водителей грузовых машин на границе с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как производится контроль водителей грузовых машин на приграничных территориях с Китаем, рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нынешним постановлением, по итогам моего объезда нашей границы с КНР, казахстанские территориальные департаменты получили поручение совместно с пограничной службой и таможенной службой разработать схемы по движению, разграничению функций, чтобы минимизировать риски их заражения как с китайской, так и с нашей стороны», - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК

При этом, как отметил Жандарбек Бекшин, грузовое движение между Китаем и Казахстаном не останавливается.

«Касательно персонала, который осуществляет грузовые перевозки, а это машинисты, мы четко выяснили, что никакого риска нет. Думаю, что вы поверите, так как я был там и видел. Рисков нет и для водителей транспорта, которые занимаются газом. Они заезжают на два часа в рамках таможенной зоны и в Казахстан не заезжают. Другие водители большегрузных машин находятся в приграничной зоне. Принимаются меры и с китайской, и с нашей стороны. Ведется контроль за водителями автомашин», - отметил главный санитарный врач.

Он уточнил, что ситуацию мониторят два раза в день.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пограничники, Китай, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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