Как контролируют качество питания в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работает межведомственная экспертная группа по контролю за качеством питания в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, размещенной на сайте управления образования, в регионе реализуется дорожная карта по обеспечению школьников качественным сбалансированным питанием на 2021-2023 годы.

Одним из мероприятий дорожной карты является создание межведомственной экспертной группы по контролю за качеством питания в организациях образования, которая по утвержденному графику выезжает в учебные заведения. В состав ее вошли сотрудники управления образования, депутаты, юристы, представители общественности. Согласно графику, в месяц проверяют по три-четыре учебных заведения. Посещения продлятся до конца учебного года.

Посмотреть четырехнедельное меню блюд горячего питания в общеобразовательных школах родители могут на сайте управления образования.

В плане работы межведомственной экспертной группы проведение обучающих семинаров для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по питанию, медицинских работников, руководителей школ, представителей родительских, мониторинг ассортимента продукции для организации питания детей, принятие рекомендаций по качественному улучшению рациона питания, обеспечению обучающихся и воспитанников безопасным и сбалансированным питанием, соответствующим требованиям нормативных документов, изучение мнения детей по организации и качеству питания.

В октябре прошлого года тему питания в школах обсуждали на общественном совете Петропавловска. Тогда сотрудники городского отдела образования отмечали, что по анонимным обращениям родителей провели опрос школьников. Некоторые оказались недовольны качеством питания.