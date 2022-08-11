11 Августа 2022 16:20

Как контролируют деятельность иностранных маркетплейсов налоговые органы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления цифровых активов Комитета госдоходов Минфина РК Нуржан Куандыков назвал инструменты, при помощи которых налоговыми органами контролируется уплата налогов иностранными маркетплейсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, наши отношения с налогоплательщиками строятся на взаимном доверии. Мы верим в их честность и добропорядочность. Но, конечно, у нас есть и меры налогового контроля. То есть, к нам поступает огромное количество сведений - как с таможенных органов, так и от почтовых организаций. Мы видим, какие товары и в каком количестве поступают на адреса наших граждан. А также мы видим, от кого и кем направляются эти товары из-за границы», - сказал Нуржан Куандыков на брифинге в КГД.

Аналогичные инструменты, по его словам, имеются и в отношении услуг.

«У нас есть база, которую мы прорабатываем. Именно тот пласт компаний, которые оказывают услуги именно в интернете. Мы знаем, с кем мы работаем и у нас есть меры контроля. Налоговый кодекс дает нам полное право публиковать данные о налогоплательщиках, которые не платят налоги. Помимо этого, у нас есть возможность написать письмо в адрес налоговой службы в ту страну, в которой зарегистрирована данная компания. У госорганов есть также возможность ограничить либо заблокировать вход на этот сайт на территории РК», - добавил спикер.

Ранее Н. Куандыков сообщил о том, что иностранные маркетплейсы не должны предоставлять отчетность в налоговые органы РК.