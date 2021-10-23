Как контролируется деятельность органов госаудита и финконтроля в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме проведения оценки деятельности ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона, на основании Процедурного стандарта внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению оценки деятельности органов государственного аудита и финансового контроля (ГАФК), Счетным комитетом на протяжении пяти лет осуществляется оценка деятельности органов ГАФК, в том числе ревизионных комиссий. Оценка деятельности осуществляется в камеральном порядке 2 раза в год и в плановом порядке в соответствии с Перечнем объектов государственного аудита», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, в камеральном порядке оценка деятельности ревизионных комиссий осуществляется по критериям связанным с формированием и исполнением их перечня объектов государственного аудита, проведением государственного аудита и его результатов, исполнением рекомендаций и предписаний ревизионных комиссий, выполнением решений Координационного совета и иными направлениями их деятельности.

Согласно приведенной в ответе информации, результаты проведенной оценки деятельности органов ГАФК за 1 полугодие 2021 года показали, что деятельность 14 ревизионных комиссий – удовлетворительна, 1 – эффективна (по Акмолинской области) и 2 – неэффективна (по Туркестанской области и Алматы).

Оценка в плановом порядке осуществляется на предмет соблюдения органами ГАФК требований Общих Стандартов государственного аудита и финансового контроля, процедурных стандартов, а также актов, принимаемых в соответствии с общими и процедурными стандартами.

Счетным комитетом проведены плановые проверки по оценке деятельности ревизионных комиссий по Восточно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областям и городу Алматы, до конца текущего года планируется оценить деятельность ревизионных комиссий по Туркестанской и Атырауской областям.

По итогам проведенных проверок направлен ряд рекомендаций и поручений по устранению и недопущению в дальнейшем вышеуказанных нарушений и недостатков, а также инициированы перед соответствующими маслихатами вопросы о дисциплинарной ответственности председателей и членов ревизионных комиссий.

Ранее председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме формирования ревизионных комиссий.