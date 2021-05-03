Как коллектив «Астана Опера» помогает нуждающимся

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительные проекты и акции активно проводит коллектив «Астана Опера» совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султана. Волонтеры театра регулярно помогают малоимущим семьям, детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и приютам для животных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Ежегодно «Астана Опера» дает десятки благотворительных концертов в Большом и Камерном залах театра. Но это еще не все: команда волонтеров «Астана Опера» взяла под свое шефство ряд малоимущих семей, инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Сотрудники театра помогают пожилым людям и нуждающимся в помощи одиноким матерям, организовывают благотворительные мероприятия для детских домов.

«Нет прекраснее чувства, чем то, когда приносишь хоть каплю добра ближнему. Видеть радостные улыбки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – это настоящее счастье. Наша цель - оказать посильную помощь и поддержать жителей города, в том числе детей, оставшихся без родительской заботы, в непростое для всего мира время. Мы работаем в направлении, которое выбрано в число приоритетных Министерством культуры и спорта и акиматом города Нур-Султана», - рассказала лидер театрального волонтерского движения, заместитель директора «Астана Опера» Айжан Курмангалиева.

Сотрудники-волонтеры добавили, что чаще всего люди обращаются с конкретными просьбами о приобретении продуктов питания и медицинских препаратов.

В прошлом месяце коллектив театра организовал благотворительную акцию приюту для животных «Ковчег» и волонтерскому движению «СтопОтлов».

«Доброта и отзывчивость людей, которую мы видим по отношению к животным, оставшимся без крова, заслуживает уважения. Приезжая в приюты, мы наблюдаем, насколько искренними и бескорыстными являются многие организации и жители города, оказывающие поддержку животным, ведь заботливое отношение к ним является мерилом цивилизованного общества. И мы обращаемся ко всем жителям, не остаться равнодушными к тем, кому нужна наша помощь», - продолжила Айжан Курмангалиева.

Артисты всегда с радостью принимают участие в благотворительных проектах, которые театр организовывает для воспитанников детских домов. С начала этого года «Астана Опера» уже посетили ребята из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также юные зрители из «SOS детская деревня Астана».

«Нашим маленьким ценителям высокого искусства всегда предлагают увлекательные программы, которые направлены на нравственно-эстетическое воспитание и привитие интереса и любви к музыкальной классике», - заметила директор литературно-музыкального департамента Маржан Жакенова.

Кроме того, театром «Астана Опера» был организован ряд благотворительных концертов совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султана для столичных врачей, которые трудятся в непростое время, борясь за жизни казахстанцев, в условиях пандемии.

«Мы искренне надеемся, что наша деятельность станет примером другим организациям, ведь, если каждый из нас вложит частичку своей души, помогая нуждающимся, мы объединимся. Бiз бiргемыз», - заключили волонтёры театра.