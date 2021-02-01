Как киберволонтеры будут помогать полиции  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Концепции сервисной модели киберволонтеры будут помогать полиции в вопросах противодействия киберпреступности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось , в рамках Концепции сервисной модели полиции начато поэтапное апробирование различных ее вариантов. Отдельные элементы модели пилотируют на территории Карагандинской области.

«В начале текущего года при содействии волонтерских организаций Карагандинской области проведены опросы населения на предмет ощущения безопасности на территории «пилотного» проекта. Опросом охвачено более 3,5 тысяч респондентов. В связи с введением карантина анкетирование было продолжено через интернет-ресурсы. Дополнительный охват составил еще более трех тысяч жителей Караганды. Группа разработала так называемый «Чек-лист по безопасности», по которому можно оценить на сколько жители чувствуют себя в безопасности и что на это влияет. Привлекли к этой работе КСК. В дальнейшем результаты обзора обработаны и выработаны рекомендаций», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк на брифинге в ведомстве.

По его информации, также проводятся подпроекты, которые нацелены на взаимодействие общественности с полицией в вопросах противодействия киберпреступности.

«Одним из таких проектов является движение киберволонтеров. Интернет-преступность не стоит на месте, что требует от нас более строго внимания и постоянного совершенствования своей деятельности. Помощь активных граждан, обладающих ИТ-знаниями, может стать незаменимым подспорьем в борьбе с киберпреступлениями. В рамках пилота, киберволонтеры помогают полиции просеять огромный массив данных, распространяемых в Интернет-ресурсах, выявить противоправный контент и информировать об этом правоохранительные органы», - пояснил Алексей Милюк.