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    17:22, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Как казахстанцы отдохнут в мае

    календарь
    Фото: Kazinform

    Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало проект приказа, согласно которому выходной день 8 мая 2024 года (среда) предлагается перенести на 4 мая (суббота), передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая 2024 года.

    Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая.

    - Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с Трудовым кодексом. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни, – заявляют в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    С проектом приказа «О переносе дня отдыха в 2024 году» можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».

    Теги:
    Праздник Календарь Минтруда и соцзащиты РК Общество
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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