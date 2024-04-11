Как казахстанцы отдохнут в мае

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало проект приказа, согласно которому выходной день 8 мая 2024 года (среда) предлагается перенести на 4 мая (суббота), передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая 2024 года.

Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая.

- Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с Трудовым кодексом. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни, – заявляют в Министерстве труда и социальной защиты населения.

С проектом приказа «О переносе дня отдыха в 2024 году» можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».