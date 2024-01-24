Как казахстанцам повышать свою правовую грамотность – советы юриста

Руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК Меруерт Кабылбаева в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказала о преимуществах юридической грамотности в жизненных ситуациях.

- Правовая грамотность населения – это знание каждым гражданином своих законных прав и обязанностей, а также способность самостоятельно защищать свои интересы на разных уровнях и по всем интересующим вопросам и возможность принять активное участие в государственном управлении. Взаимосвязь между правовой грамотностью каждого человека в государстве и силой общества глубока и многоаспектна. Юридически осведомленные граждане способствуют созданию справедливого, устойчивого и функционального общественного порядка, - сказала Меруерт Кабылбаева.

Юрист выделила следующие основные направления, подчеркивающие эту взаимосвязь:

Первое, соблюдение законов и защита прав и свобод. Правовая грамотность помогает гражданам понимать законы и следовать им, что уменьшает количество преступлений и правонарушений. Когда люди осведомлены о своих правах, они лучше защищены от злоупотреблений и несправедливости и могут активнее их отстаивать. Здесь хотелось бы напомнить один из важных юридических принципов о том, что незнание законов не освобождает от ответственности.

Второе, участие в государственном управлении, в том числе, в экономических и правовых реформах, в международных отношениях и обеспечении прозрачности и отчетности власти. Грамотные граждане более активно участвуют в политическом процессе, включая выборы и общественные слушания, что укрепляет демократию. Юридически осведомленные граждане могут более успешно участвовать в экономической деятельности, что способствует росту и развитию экономики. Правовая грамотность позволяет гражданам понимать необходимость и ценность реформ, что способствует постоянному совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. И самое главное – осведомленные граждане лучше контролируют действия власти, требуя прозрачности и отчетности, что снижает коррупцию и повышает доверие к государственным институтам.

И третье, это социальная стабильность и правовое воспитание. Правовая грамотность помогает предотвратить конфликты и способствует мирному разрешению споров, укрепляя социальную стабильность.

- Образованные в правовом отношении родители передают знания своим детям, воспитывая будущие поколения ответственных граждан. Таким образом, правовая грамотность играет центральную роль в создании сильного, просвещенного общества и государства, - отметила спикер.

По ее словам, низкая правовая грамотность населения имеет широкий спектр отрицательных последствий как для отдельного гражданина, так и государства: - для государства – это повышение уровня преступности, так как недостаточное понимание законов может привести к их непреднамеренному нарушению, что увеличивает общий уровень преступности. Невежество в правовых вопросах может усилить распространение коррупции, поскольку граждане меньше знают о своих правах и о том, как бороться с злоупотреблениями. Также можно отметить низкую эффективность применения законов и снижение доверия к судебной системе и, в целом, к государственным институтам; - для гражданина – это личное неблагополучие, связанное с различными повседневными проблемами в сфере трудовых отношений, в защите своих прав как потребителя, предпринимателя, в доступе к необходимой информации и т.д.

- В целом, низкая правовая грамотность зачастую приводит граждан к неспособности эффективно защищать свои права и интересы. Касательно уровня юридической грамотности казахстанцев в целом, на данный момент отмечаю, что для получения приблизительной информации необходимо опираться на исследования, опросы или статистические данные, относящиеся к данной теме. В целом хотелось бы еще раз подчеркнуть, что юридическая грамотность — это важный навык для каждого гражданина, вне зависимости от страны проживания. Это не означает, что каждый должен быть юристом, но базовое понимание законов, прав и обязанностей может значительно помочь людям в повседневной жизни, - уточнила М. Кабылбаева.

Эксперт отметила, что уровень необходимой юридической грамотности может варьироваться в зависимости от личных обстоятельств, профессии и интересов человека, однако базовое понимание должно быть общим для всех, чтобы каждый мог надлежащим образом участвовать в правовой жизни страны.

Фото: из личного архива Меруерт Кабылбаевой

- Понятно, что юридическая отрасль очень обширна. Но все же постараюсь здесь выделить ключевые направления законодательства, о которых каждый гражданин должен иметь базовые знания. Первое – это, конечно же, Конституция, которая определяет основные права и свободы граждан, структуру государственной власти и принципы правового государства. Второе – гражданское законодательство, которое включает в себя правила, регулирующие личные и имущественные отношения (например, семейное право, наследственное право, договорное право), - перечислила она.

Третье – трудовое законодательство. Знание трудового законодательства необходимо для понимания своих прав и обязанностей на работе, при обсуждении условий труда, во время отпусков и при увольнениях.

- Четвертое – уголовное и административное законодательство. Понимание указанных направлений помогает гражданам определить, какие действия являются преступлениями и какие наказания за них предусмотрены, помогает избегать нарушений и понимать свои права в случае обвинения. Также это дает возможность гражданам ориентироваться в отношениях между гражданами и государственными органами, включая вопросы обжалования действий чиновников, штрафов, налогов и лицензирования. Пятое, законы о защите прав потребителей. Важно знать свои права при покупке товаров и услуг, а также возможности их защиты в случае конфликтов с продавцами или производителями. Шестое - это различные правила поведения, например, Правила дорожного движения и т.д., - сказала юрист.

М. Кабылбаева уточнила, что это неполный список, и он может варьироваться в зависимости от конкретного законодательства и изменений в правовой системе. Важно также следить за изменениями в законодательстве и понимать, как они могут повлиять на ваши права и обязанности.

Определившись с понятием правовой грамотности, его целями и последствиями, а также сферами, где необходимы правовые знания, далее возникает вопрос, как можно повышать свою юридическую грамотность?

Спикер сообщила, что есть несколько способов для самостоятельного повышения правовой грамотности.

- Первое – это образовательные курсы, вебинары, семинары по праву в интересующей сфере. В интернете можно смотреть обучающие видео, читать блоги юристов и участвовать в онлайн-форумах. Второе – чтение законодательства, юридической литературы. Многие правительственные сайты предоставляют доступ к актуальным законам и пояснениям к ним. Если конкретный вопрос по ситуации, то можно записаться на консультацию к юристам. Лучший способ узнать о конкретной правовой проблеме — это прямой разговор с профессионалами, которые могут дать практические советы, - рекомендует специалист.

При этом, по ее словам, государство может принять ряд мер для повышения правовой и юридической грамотности населения по следующим направлениям:

Включение курсов правовой грамотности в образовательную программу. Обучение рекомендуется начать уже с начальной школы и продолжить в средней и высшей школе.

Организация образовательных кампаний – использование телевидения, радио и интернета для распространения информационных программ, направленных на повышение осведомленности о законах и правах.

Создание и поддержка информационных онлайн-ресурсов – веб-сайтов и приложений, которые предоставляют доступ к законодательству, статьям, руководствам и другим ресурсам.

Проведение публичных лекций и семинаров ведущими юристами и экспертами для обсуждения актуальных правовых вопросов.

Разработка специальных программ обучения для уязвимых групп населения, чтобы гарантировать, что все слои общества получают доступ к знаниям о своих правах и обязанностях.

Поддержка правовых клиник и консультационных центров, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию и практическую помощь.

- Эти меры должны быть частью комплексной программы, которая учитывает различные аспекты жизни граждан и направлена на долгосрочное воздействие. Определить точное время, которое потребуется для существенного повышения юридической грамотности в Казахстане или любой другой стране, сложно, так как это зависит от реализации вышеуказанных мер как государством, так и гражданами самостоятельно. В истории многих стран есть примеры, когда значительные улучшения достигались в течение одного поколения (20-30 лет) благодаря целенаправленным усилиям. Однако начальные результаты могут проявиться гораздо раньше, в течение нескольких лет, если будут внедрены масштабные и эффективные программы, - говорит представитель Института парламентаризма.

Для оценки времени, необходимого Казахстану для повышения уровня юридической грамотности, как считает спикер, потребуется анализ текущего состояния юридического образования, наличия инициатив и программ, а также множество других переменных и показателей. По ее мнению, оценка уровня правовой грамотности населения может проводиться с помощью различных методов, таких как опросы и анкетирование, проведение исследования, анализ судебной практики, анализ обращений граждан, анализ СМИ, тестирование и т.д.

- Также можно провести опросы среди юристов, судей, преподавателей права и других экспертов для оценки общего уровня правовой грамотности на основе их профессионального опыта, исследование конкретных случаев, когда граждане сталкивались с правовыми проблемами, и анализ их способности эффективно защищать свои права. Для проведения такой оценки часто требуется сотрудничество с образовательными учреждениями, государственными органами, неправительственными организациями и исследовательскими центрами. К сожалению, в Казахстане не ведется активное правовое просвещение населения, отсутствуют программные документы, направленные на повышение правовой грамотности населения, хотя ранее Правительством принимались подобные программы, срок реализации которых уже завершен, - напомнила о существующих пробелах М. Кабылбаева.

В этой связи, считает она, в данном направлении необходимы разработка и принятие комплексных мер по повышению правовой грамотности населения с привлечением к организации данной работы как государственных структур, так и неправительственных организаций.