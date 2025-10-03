РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:57, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Как казахстанскому бизнесу выстроить предсказуемую доставку из Китая

    Импорт из Китая стал ключом к росту ритейла, производства и e-commerce в Казахстане. Но предприниматели часто чувствуют, что логистика — это «лотерея»: контейнеры задерживаются, документы не готовы, сети начисляют штрафы, передает Kazinform. 

    Фото: ТОО «QTC.KZ»

    В итоге страдают продажи, замораживаются деньги и падает репутация.

    Где чаще всего возникают проблемы

    Основные сбои связаны не с транспортом, а с организацией:

    • ETA (срок прибытия) назначают без учета готовности груза. В итоге сезонная поставка может приехать позже и лишить компанию полочного пространства.

    • SLA (соглашение об уровне сервиса) не закреплено, поэтому при задержках никто не отвечает.

    • TCO (полная стоимость) непрозрачна: к ставке добавляются брокерские, пошлины, хранение на СВХ.

    • Документы (ДС, СЭС) готовят в последний момент, из-за чего партии «зависают», а сети и маркетплейсы не принимают товар.

    Как казахстанскому бизнесу выстроить предсказуемую доставку из Китая
    Фото: ТОО «QTC.KZ»

    Как действовать правильно

    Предсказуемость достигается, если выстроить процесс системно:

    • ETA согласовывать до отгрузки, учитывая готовность товара и маршрут.

    • SLA прописывать в договоре с чёткими обязательствами и штрафами.

    • TCO рассчитывать заранее: логистика отдельно, таможенные платежи — напрямую брокеру.

    • Документы оформлять до отправки, чтобы избежать простоев.

    Как это работает на практике

    Компании, переходящие на официальную доставку, получают три эффекта:

    1. Предсказуемость — сроки фиксированы, можно планировать продажи.

    2. Контроль — есть единый ответственный за перевозку.

    3. Защита — документы готовы, сети и маркетплейсы принимают товар без штрафов.

    Например, в KazChina Logistics фиксируют ETA ещё на этапе заявки, включают SLA в договор и консультируют по кодам ТН ВЭД. Компания направляет к проверенным брокерам и сертификационным центрам для оформления ДС и СЭС. Это не полный пакет «под ключ», но система, которая позволяет бизнесу уверенно проходить сезоны и участвовать в тендерах без риска.

    Итог

    Доставка из Китая — это не просто логистика, а фактор конкурентоспособности. Те, кто выбирает официальную и прозрачную схему, выигрывают не скоростью «здесь и сейчас», а стабильностью на месяцы и годы вперед.

