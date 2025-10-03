Как казахстанскому бизнесу выстроить предсказуемую доставку из Китая
Импорт из Китая стал ключом к росту ритейла, производства и e-commerce в Казахстане. Но предприниматели часто чувствуют, что логистика — это «лотерея»: контейнеры задерживаются, документы не готовы, сети начисляют штрафы, передает Kazinform.
В итоге страдают продажи, замораживаются деньги и падает репутация.
Где чаще всего возникают проблемы
Основные сбои связаны не с транспортом, а с организацией:
-
ETA (срок прибытия) назначают без учета готовности груза. В итоге сезонная поставка может приехать позже и лишить компанию полочного пространства.
-
SLA (соглашение об уровне сервиса) не закреплено, поэтому при задержках никто не отвечает.
-
TCO (полная стоимость) непрозрачна: к ставке добавляются брокерские, пошлины, хранение на СВХ.
-
Документы (ДС, СЭС) готовят в последний момент, из-за чего партии «зависают», а сети и маркетплейсы не принимают товар.
Как действовать правильно
Предсказуемость достигается, если выстроить процесс системно:
-
ETA согласовывать до отгрузки, учитывая готовность товара и маршрут.
-
SLA прописывать в договоре с чёткими обязательствами и штрафами.
-
TCO рассчитывать заранее: логистика отдельно, таможенные платежи — напрямую брокеру.
-
Документы оформлять до отправки, чтобы избежать простоев.
Как это работает на практике
Компании, переходящие на официальную доставку, получают три эффекта:
-
Предсказуемость — сроки фиксированы, можно планировать продажи.
-
Контроль — есть единый ответственный за перевозку.
-
Защита — документы готовы, сети и маркетплейсы принимают товар без штрафов.
Например, в KazChina Logistics фиксируют ETA ещё на этапе заявки, включают SLA в договор и консультируют по кодам ТН ВЭД. Компания направляет к проверенным брокерам и сертификационным центрам для оформления ДС и СЭС. Это не полный пакет «под ключ», но система, которая позволяет бизнесу уверенно проходить сезоны и участвовать в тендерах без риска.
Итог
Доставка из Китая — это не просто логистика, а фактор конкурентоспособности. Те, кто выбирает официальную и прозрачную схему, выигрывают не скоростью «здесь и сейчас», а стабильностью на месяцы и годы вперед.