Как казахстанскому бизнесу выстроить предсказуемую доставку из Китая

В итоге страдают продажи, замораживаются деньги и падает репутация.

Где чаще всего возникают проблемы

Основные сбои связаны не с транспортом, а с организацией:

ETA (срок прибытия) назначают без учета готовности груза. В итоге сезонная поставка может приехать позже и лишить компанию полочного пространства.

SLA (соглашение об уровне сервиса) не закреплено, поэтому при задержках никто не отвечает.

TCO (полная стоимость) непрозрачна: к ставке добавляются брокерские, пошлины, хранение на СВХ.

Документы (ДС, СЭС) готовят в последний момент, из-за чего партии «зависают», а сети и маркетплейсы не принимают товар.

Фото: ТОО «QTC.KZ»

Как действовать правильно

Предсказуемость достигается, если выстроить процесс системно:

ETA согласовывать до отгрузки, учитывая готовность товара и маршрут.

SLA прописывать в договоре с чёткими обязательствами и штрафами.

TCO рассчитывать заранее: логистика отдельно, таможенные платежи — напрямую брокеру.

Документы оформлять до отправки, чтобы избежать простоев.

Как это работает на практике

Компании, переходящие на официальную доставку, получают три эффекта:

Предсказуемость — сроки фиксированы, можно планировать продажи. Контроль — есть единый ответственный за перевозку. Защита — документы готовы, сети и маркетплейсы принимают товар без штрафов.

Например, в KazChina Logistics фиксируют ETA ещё на этапе заявки, включают SLA в договор и консультируют по кодам ТН ВЭД. Компания направляет к проверенным брокерам и сертификационным центрам для оформления ДС и СЭС. Это не полный пакет «под ключ», но система, которая позволяет бизнесу уверенно проходить сезоны и участвовать в тендерах без риска.

Итог

Доставка из Китая — это не просто логистика, а фактор конкурентоспособности. Те, кто выбирает официальную и прозрачную схему, выигрывают не скоростью «здесь и сейчас», а стабильностью на месяцы и годы вперед.