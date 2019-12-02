Как казахстанским экспортерам увеличить шансы выйти на зарубежные рынки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Любая компания Казахстана, внедрившая антикоррупционный стандарт ISO 37001, получает статус «Добропорядочная компания». Компании, внедрившие его, увеличивают свой авторитет среди европейских партнеров и повышают свою конкурентоспособность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Согласно международным стандартам добропорядочная компания использует 6 принципов адекватных процедур для предотвращения коррупции: соразмерные процедуры; приверженность на высшем уровне; оценка рисков; юридическая экспертиза; коммуникация (включая обучение); мониторинг и обзор.

В настоящее время стандарт все активней используется в мире. Компании, внедрившие его, увеличивают свой авторитет среди европейских партнеров и повышают свою конкурентоспособность, в связи с чем Министерство торговли и интеграции стремится внедрить международный стандарт ISO 37001 для увеличения числа предприятий, придерживающихся в своей деятельности противокоррупционных мер и рисков.

В казахстанскую практику стандарт СТ РК 3049 – 2017 уже вошел, полностью идентичен международному стандарту ISO 37001 и создан как инструмент реализации Закона РК «О противодействии коррупции».





С 2020 года начинается его применение. Национальный центр аккредитации приступит к аккредитации органов сертификации системы менеджмента, тем самым наделяя их полномочиями по внедрению антикоррупционного стандарта в казахстанских компаниях и организациях.

Начальный этап применения стандарта предполагает обучение. В связи с чем, для сотрудников Академии госуправления при Президенте РК и специалистов органов сертификации Ванесса Харрисон – один из разработчиков стандарта - проведен семинар «ISO 37001: Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и рекомендации по использованию».

Ванесса Харрисон - из числа лучших экспертов мирового уровня, представляет Британский институт стандартов (BSI), она разработала современные стандарты и сертификации по всему миру и в том числе британский стандарт по противодействию коррупции.

Семинар организован Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан при содействии и на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

С приветственной речью на семинаре выступили вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Торебаев Кайрат и первый вице-ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Дусипов Еркин.

Как отметил Кайрат Торебаев, Министерство торговли и интеграции такие семинары проводит во исполнение поручения Правительства для внедрения новых схем аккредитации, в том числе прогрессивных методов и способов противодействия коррупции через внедрение новых международных антикоррупционных стандартов.





Кроме того, он пояснил, что ISO 37001 может быть внедрен в любую организацию вне зависимости от масштабов деятельности, а также вне зависимости от того, является ли данная организация частной, государственной или относится к добровольному сектору. Данный стандарт может быть адаптирован в зависимости от размера или типа организации и способствовать предупреждению соответствующих рисков.

Но с точки зрения Минторговли, как отраслевого ведомства в области экспорта и торговли, особенно актуально его использовать казахстанскими компаниями, которые планируют не только нарастить свой экспортный потенциал и выйти на зарубежные рынки, но и активно работают на внутреннем рынке.

- Стандарт предназначен для поддержки внедрения противокоррупционных систем управления, усиления текущего контроля. Он также способствует снижению риска взяточничества и демонстрирует заинтересованным сторонам ваше намерение по внедрению систем антикоррупционного контроля – отметил К. Торебаев.

Данный стандарт подразумевает разработку антикоррупционной политики.