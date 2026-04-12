    11:38, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Как казахстанских туристов защищают за границей

    Председатель корпоративного фонда «Туристік қамқор» и Ассоциации туроператоров Инна Рей на подкасте BIZDIÑ ORTA рассказала, что одним из самых успешных и эффективных кейсов в Казахстане стало создание системы, при которой сами страхуют свои услуги, в том числе за счет предоставления финансовых гарантий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Trend.az

    С момента внедрения этой системы, отметила она, в отрасли фактически отсутствуют банкротства, приводящие к кризисным ситуациям для туристов. Раньше это были тяжелые случаи, когда компания прекращала деятельность, а люди оставались за рубежом.

    — Во-вторых, система доказала свою эффективность в кризисных условиях — будь то события на Ближнем Востоке или пандемия. Например, за пять дней удалось вернуть в страну 11 тысяч человек — быстро и четко, благодаря отлаженному механизму. При этом система не потребовала ни одной копейки из государственного бюджета — она функционирует за счет средств туроператоров, — рассказала эксперт.

    Как подчеркнула Инна Рей, важную роль играет и то, что сами участники рынка администрируют эту систему. Это способствует «обелению» бизнеса и повышению прозрачности отрасли.

    Эксперт особо отметила систему туркодов, действующую в Казахстане уже около 10 лет. Каждый выезжающий турист получает уникальный туркод, который можно проверить в любое время — это подтверждает, что поездка обеспечена финансовыми гарантиями.

    — В случае любой чрезвычайной ситуации у нас есть точная информация: где находятся туристы, сколько их. И у нас есть средства, необходимые для их возвращения. Достаточно проверить наличие туркода. Уже работает мобильное приложение, через которое турист может сообщить о проблеме, связанной с обслуживанием, — пояснила она.

    По ее словам, если турист сталкивается с проблемами — например, с размещением или сервисом. Он может через систему получить всю необходимую информацию о стране пребывания, узнать, куда обратиться за помощью, и воспользоваться горячей линией. В целом, как отметила эксперт, в Казахстане уже создан механизм, который позволяет туристам чувствовать себя за границей максимально защищенными — практически как дома.

    Туризм Казахстан BIZDIÑ ORTA Защита прав потребителей
    Айгерим Дуйсембай
    Автор
