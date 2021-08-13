Как казахстанские вузы поощряют вакцинированных студентов и преподавателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинированные студенты и преподаватели казахстанских вузов выигрывают путевки и денежные призы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Ранее по поручению Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова университеты разработали меры для стимулирования вакцинации среди обучающихся и сотрудников.

Студенты Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, которые одними из первых прошли полный цикл вакцинации, получили путевки на базу отдыха, расположенную в районе Сибинских озер. Как отметил ректор вуза Мухтар Толеген, студенты университета активно принимают участие в массовой прививочной кампании, защищая тем самым свое здоровье и здоровье своих близких.

«Путевки в «Сибины» выиграли 20 активистов, которые с момента объявления акции получили два компонента вакцины. В университете полным ходом идет подготовка к началу учебы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. С июня действует система «Ashyq». Во всех аудиториях, лабораториях, спортивных и других учебных помещениях проводится необходимая работа», – отметил Мухтар Толеген.

«Очень рада, что, получив вакцину, мы совместили приятное с полезным. Не только обезопасили свое здоровье, но и отдохнули в преддверии нового учебного года. Спасибо руководству нашего университета за заботу о студентах. Считаю, что это беспрецедентная мера поддержки по стимулированию вакцинации», – поделилась студентка Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Виктория Ткачева.

В вузе предусмотрен также ряд других мер по стимулированию студентов и преподавателей. Около 60 студентов получили специальные льготы и поощрительные призы. Например, скидки на проживание в общежитии, абонементы в фитнес-центр и бассейн. В настоящее время в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова вакцинированы более 86% студентов и 98% сотрудников.

Путевки в оздоровительный комплекс «Тулпар» были разыграны и среди студентов и преподавателей Кокшетауского университета им.

Ш. Уалиханова. По итогам первого тура розыгрыша 10 студентов получили по 25 тысяч тенге, преподаватели и сотрудники – по 50 тыс. тенге. Второй тур запланирован на первую декаду сентября.

Не оставили без ценных призов и путевок и студентов, преподавателей Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. Перед началом нового учебного года 10 студентов поедут на однодневный автотур и экскурсию по сакральным местам, 5 студентов получат возможность сдать экзамен TOEFL бесплатно. Профессорско-преподавательскому составу Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова, вакцинированному с 1 июля по 1 августа, предоставят путевки на санаторно-курортное лечение в санатории «Сары-Агаш». Также они получат денежные призы.

В Казахском национальном женском педагогическом университете привились около 90% профессорско-преподавательского состава и сотрудников, а также более тысячи студентов старше 18 лет. Среди вакцинированных разыграны сертификаты на языковые курсы.