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Как казахстанские министры и акимы чистили водохранилище - ВИДЕО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Появилось видео с места старта экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» по очистке Кояндинского водохранилища г. Нур-Султан, которую поддержали 1200 человек, в их числе члены Правительства РК, аким г.Нур-Султан, аким Акмолинской области, представители государственных и общественных организаций, дипломатического корпуса, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры.
Об этом передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, поддержал экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan и глава Правительства страны Аскар Мамин. Премьер-Министр приехал на побережье Кояндинского водохранилища и лично убирал мусор. По его словам, эта акция должна быть традиционной. Он призвал акимов регионов продолжить начинание министра экологии.
«Я уверен, что эта акция получит широкое распространение по всему Казахстану и сегодня я приглашаю к развитию этого проекта в регионах Казахстана. Я уверен, что акция будет общенародной и мы будем иметь благоприятную экологическую обстановку», - сказал Аскар Мамин.
Помимо Аскара Мамина привести в порядок одно из любимых мест отдыха столичных жителей выразили желание и другие члены правительства, общественные деятели, экологи, волонтеры. Среди них вице-премьер Женис Касымбек, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр национальной экономики Руслан Даленов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, министр юстиции Марат Бекетаев, аким города Алтай Кульгинов, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и другие.
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