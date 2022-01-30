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Как казахстанские конькобежцы тренируются в Пекине
30 Января 2022 15:44
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту приступила к ледовым тренировкам в Пекине. Спортсмены занимаются на Национальном конькобежном стадионе, где и будут проходить олимпийские старты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Нашу страну на зимней Олимпиаде представят Екатерина Айдова, Надежда Морозова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.
Напомним, соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля.
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