Как казахстанские конькобежцы тренируются в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту приступила к ледовым тренировкам в Пекине. Спортсмены занимаются на Национальном конькобежном стадионе, где и будут проходить олимпийские старты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нашу страну на зимней Олимпиаде представят Екатерина Айдова, Надежда Морозова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

Напомним, соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля.