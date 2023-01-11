Как казахстанские компании могут помочь справиться с энергетическим кризисом в стране

11 Января 2023, 10:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эксперты Ассоциации электромашиностроителей Казахстана поддерживают новую программу «Тариф в обмен на инвестиции», озвученную Главой государства, а также призывают власти и частные организации Казахстана при обновлении энергоинфраструктуры отдать приоритет отечественным инжиниринговым компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, энергетическая система Казахстана требует обновления. Совсем недавно жители Экибастуза в Павлодарской области остались в 30-градусный мороз без отопления, электричества и водоснабжения. Основная причина, которую озвучили официальные лица страны – это износ оборудования Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетей. В декабре на ТЭЦ в Риддере в Восточно-Казахстанской области произошел ряд аварий, которые неоднократно останавливали работу теплоцентрали.

Эксперты-энергетики считают, строительство новых тепловых мощностей займет не менее 5 лет, хотя уже сегодня в регионах наблюдается острый дефицит тепла. Проблема износа – не новая и для энергетических сетей страны. По данным Правительства, текущий уровень износа региональных сетей составляет около 65 %.

По словам специалистов, от износа оборудования страдает и уникальное казахстанское гидросооружение, не имеющее аналогов в мире – Канал имени К. Сатпаева. Возведенные еще в советское время и с тех пор не видевшие модернизации 22 насосные станции круглые сутки качают воду. Канал обеспечивает водой города, промышленные объекты и сельское хозяйство Карагандинской и Павлодарской областей. С 2000 года началась подача воды в Астану, города и села Акмолинской области. Насосные станции работают на оборудовании, которому больше 50-60 лет. В случае аварии на объекте без водоснабжения могут остаться несколько городов.

«Страна, которая фактически способна полностью обеспечить себя энергоресурсами, загнана в ловушку. И ее дальнейшее развитие тормозится системообразующей отраслью – энергетикой. Энергокомпании заявляют, им не хватает денег на проведение масштабной модернизации в условиях текущей тарифной политики, регулируемой государством», - отмечают эксперты Ассоциации.

Между тем, уже несколько последних лет Казахстан вынужден импортировать электроэнергию из России, чтобы покрыть дефицит. Учитывая возросшее значение энергетической безопасности, в том числе из-за напряженной геополитической ситуации в регионе, усиливается роль развития собственных научно-исследовательских институтов и экспертных лабораторий.

Ряд энергетиков отмечает, при обновлении инфраструктуры необходимо отдать приоритет казахстанским инжиниринговым компаниям. Они должны участвовать в разработке технико-экономических обоснований и контроле за исполнением.

К примеру, Россия столкнулась с проблемами при эксплуатации турбин Siemens, когда из-за введенных санкций иностранные специалисты не могли обслуживать эти турбины, либо обслуживание стоило очень дорого. Ремонт импортного оборудования отечественными специалистами возможен, но сопряжен с рисками. Осуществление манипуляций по ремонту или обслуживанию установок, не регламентированных производителем, будет означать отказ от гарантийных обязательств в случае, например, брака оборудования.

«Поэтому Казахстану остро нужно наращивать научный потенциал и активно решать кадровые вопросы в энергетике. У нас есть примеры своих инжиниринговых компаний. К примеру, электротехническое оборудование Alageum Electric, по качеству превзошедшее многие аналоги в СНГ. Компания предоставляет на рынке электроэнергетики полный комплекс услуг «из одних рук – под ключ»: от проектирования, производства, пуско-наладки до последующей сервисной поддержки. Компания активно вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. То есть мы не только нефть можем качать, есть потенциал и другие направления подтянуть», - считают энергетики.

В группу компаний Alageum Electric входят 14 заводов в Казахстане. Среди них кентауский, уральский, актауский трансформаторные заводы, алматинский и петропавловский электромеханические заводы, строительный трест АО «Электромонтаж» и проектный институт «ПромЭнерго». В 2022 году группа показала рост на 40 % и стала крупнейшим производителем трансформаторного оборудования на постсоветском пространстве. Компания также вышла на европейский рынок, начав поставки электрооборудования в Венгрию. Основатель Alageum Electric Сайдулла Кожабаев признан «Бизнесменом года» в 2022 году по версии Forbes Kazakhstan.

«Мы предлагаем в следующие 5 лет субсидировать определенную часть суммы роста тарифов за счет государства и утвердить новый тариф. Взамен требовать с инвестора реконструкцию и обновление электрических сетей с применением оборудования и материалов казахстанского производства. По нашему мнению, применение казахстанских материалов будет способствовать росту производства и увеличению налоговых платежей в бюджет страны, обеспечив возврат части вложенных средств государством», - заключают в Ассоциации электромашиностроителей РК.